Bia Miranda exibe novas fotos do rostinho da filha: 'A cara do papai'

Cresceu muito! A influencer Bia Miranda mostrou a evolução da filha caçula, que está na UTI desde o nascimento; confira fotos

A influenciadora digital Bia Miranda encantou o público na madrugada desta sexta-feira, 16, ao compartilhar novas fotos da filha caçula, Maysha. A bebê, fruto de seu relacionamento com Samuel Sant'Anna, nasceu de forma prematura em abril deste ano e, desde então, está internada na UTI para ganhar peso.

Por meio das redes sociais, Bia publicou uma sequência de cliques fofíssimos mostrando mais detalhes do rostinho da pequena. Em uma das imagens, a caçula da famosa aparece com os olhos abertos e enrolada em uma manta enquanto é segurada pela influenciadora.

O que mais chamou atenção dos internautas foi a rápida evolução da bebê, que cresceu bastante nos últimos dias. "Já tá uma moça, já pode ir pra casa", comentou uma seguidora. "Já está tão gradinha nossa menina", encantou-se outra. "Que fofura!", disse uma terceira.

Outro detalhe que também despertou a atenção do público que a acompanha foi a semelhança de Maysha com Samuel Sant'Anna. "A cara do papai!", declarou uma internauta. "Que amorzinho, parece com o pai", escreveu outra. "Ela lembra o pai, mas confesso que achei a cara da Bia", opinou mais uma.

Vale lembrar que, mais cedo, Bia Miranda explicou o motivo para a filha caçula ainda estar na UTI. Apesar da bebê estar saudável e evoluindo a cada dia, ela ainda precisa atingir o peso ideal para receber alta e ir para casa com a família .

"A Maysha já está com 2,35 kg. Parece que esse 100 [gramas] nunca chega. Quanto mais perto está, mais longe fica. É desesperador, porque quando achamos que ela vai sair, não sai porque tem que engordar mais um pouco. Aí, quando achamos que chegou nos 100, não chegou, está no 30", completou Bia, esperançosa de que, em breve, a bebê estará em casa.

Confira as novas fotos da filha de Bia Miranda:

O filho mais velho de Bia Miranda

Além de Maysha, que chegou ao mundo no dia 23 de abril deste ano, Bia Miranda também é mãe do pequeno Kaleb, de 11 meses, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque. A relação entre os dois chegou ao fim em agosto de 2024, poucos meses após o nascimento do menino.

Atualmente, o pequeno mora com Buarque em um condomínio no Rio de Janeiro, próximo a residência da influenciadora digital.

