Bia Miranda comemora 2 meses de vida da filha caçula com festinha temática

A ex-A Fazenda Bia Miranda realizou uma festinha em casa para celebrar a chegada do segundo mês de vida da filha, Maysha; veja fotos

A influenciadora digital Bia Miranda celebrou os dois meses de vida da filha, Maysha, em grande estilo. Na última segunda-feira, 23, a jovem realizou uma festinha temática em sua casa para comemorar a data especial ao lado da caçula.

Por meio das redes sociais, Bia mostrou alguns registros do evento intimista, que contou com o tema da personagem infantil Sininho. Nas imagens, é possível notar que a bebê usou um look personalizado com detalhes na cor verde, em referência a roupa da fada.

A festa de Maysha ainda contou com uma decoração caprichada, com direito a diversos balões em rosa e verde, além de um bolo com o nome da pequena. A ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, também posou com o filho mais velho, Kaleb, de 1 ano, fruto de sua antiga relação com DJ Buarque.

" 2 meses. Te amo, filha ", escreveu Bia Miranda na legenda de uma das imagens. Vale lembrar que esta é a primeira festinha que a influenciadora realiza em comemoração a vida da caçula. Isso porque, quando Maysha completou 1 mês, ainda estava internada no hospital e, por isso, não pôde celebrar em casa.

Bia Miranda celebra 2 meses da filha caçula, Maysha - Reprodução/Instagram

O tema do quarto da filha de Bia Miranda

Recentemente, Bia Miranda usou as redes sociais para mostrar aos seguidores detalhes do quarto da filha. Assim como o cômodo de Kaleb, seu primogênito com DJ Buarque, a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, também escolheu um tema para decorar o local: uma das bonecas do desenho infantil Jolie.

Além de um berço e guarda-roupas branco, Bia Miranda escolheu uma poltrona marrom para amamentar. A influenciadora, no entanto, explicou que não gostou da cor e pretende trocá-la por um tom mais claro. A famosa ainda revelou que os desenhos nas paredes foram pintados a mão; confira detalhes!

Leia também: DJ Buarque faz festão de luxo em comemoração ao aniversário de 1 ano do filho