Barriga de grávida de Rafa Kalimann chama atenção em novo vídeo: 'Chocada'

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann usou as redes sociais nesta terça-feira, 15, para mostrar o tamanho de sua barriga. Grávida de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, ela apareceu de biquíni vermelho em um vídeo ao lado do companheiro.

No vídeo compartilhado, ela mostrou registros do seu dia de folga na companhia do parceiro. "A sobrinha de vocês tá crescendo rápido demais", contou ela na legenda da publicação. Nos comentários, Nattan reagiu: "Como é gostoso viver cada momento com vocês. Amo vocês", escreveu ele.

E os internautas não deixaram de reparar no tamanho da barriga. "Passadaaaaa como tá grande a barriguinha. Tá linda demais!", opinou uma. "Zuza resolveu aparecer com gosto agora", observou outra. "Meeeuu Deuus! Chocadaaa que em 2 semanas já cresceu assim", observou uma terceira pessoa.

Vale lembrar que Rafa Kalimann decidiu não revelar o período da gestação. A informação foi confirmada por Nattan durante uma entrevista ao portal LeoDias: "Se ela quiser falar, acho que em algum momento ela vai falar nas redes sociais ou pra alguém, mas ela me pediu isso, então eu acho que eu vou respeitar", declarou o cantor, ressaltando que a vontade da companheira será atendida.

Recentemente, a influenciadora digital mostrou uma imagem da filha no exame de ultrassom. Na legenda do post, ela destacou a alegria de se tornar mãe após ter sofrido uma perda gestacional. Veja mais!

Quando começou o relacionamento de Rafa Kalimann com Nattan?

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan oficializaramo namoro em dezembro de 2024. Já a gravidez foi revelada no início de junho deste ano. Pouco depois, realizaram um chá revelação intimista, cercados por familiares e amigos próximos, onde descobriram que estão à espera de uma menina: Zuza.

