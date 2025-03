Avó pela segunda vez, Joelma revela o sexo e o nome do bebê

A cantora Joelma usou as redes sociais nesta terça-feira, 11, para compartilhar um momento de emoção em família. Veja como foi!

A cantora Joelma usou as redes sociais nesta terça-feira, 11, para compartilhar um momento de emoção em família ao descobrir o sexo de sua segunda neta. O bebê de Yago Matos, seu filho do meio, fruto do relacionamento com Lorena Lopes, é uma menina!

Em seu perfil, Joelma exibiu registros do chá revelação e mostrou que errou na aposta sobre o gênero do pequeno — ela havia escolhido uma camisa azul para a ocasião. "É menina! Que a nossa pequena Zahara venha cheia de saúde e amor! Meu time de futebol tá crescendo, e dessa vez vesti azul só pra testar se vinha o contrário... e não é que funcionou? Seja bem-vinda, minha neta!", escreveu a cantora na legenda.

Avó em dose dupla

Vale lembrar que Joelma será avó em dose dupla, isso porque sua filha caçula, Yasmin Mendes Farias, que namora Neto Alcântara, baterista na banda da mãe, também está grávida. Ela está à espera de um menininho.

Em fevereiro, Joelma exibiu registros emocionantes do chá revelação e também errou na aposta sobre o gênero do pequeno — ela havia escolhido um pijama rosa para a ocasião, certa de que seria uma menina. A descoberta do gênero do bebê foi feita por meio da cor do recheio do bolo: azul.

"Hoje o coração transborda de alegria! Celebrando o chá revelação do meu primeiro netinho, cercada de amor, família e essa felicidade que só cresce! Que venham muitos mais para completar meu time de futebol!", declarou ela na legenda da publicação.

Recentemente, ela falou sobre se tornar vovó de dois. “Eu estou muito feliz! Vou ser vovó duas vezes. Eu quero um time de futebol, já avisei", disse a artista em entrevista ao Portal LeoDias.

"Primeiro a Yasmin dando essa notícia maravilhosa e fizemos ontem o chá revelação, descobrimos que será um menino e o nome será Oliver. E agora o Yago será pai, a Lorena já vai fazer 6 semanas. É um momento de felicidade para toda a nossa família e Deus só vem abençoando cada vez mais”, completou, transbordando felicidade.

