Ary Mirelle mostra barriguinha da segunda gravidez com João Gomes

Esposa do cantor João Gomes, Ary Mirelle está à espera de Joaquim, segundo filho do casal: 'Meu corpo de heroína resiste'

Esposa do cantor João Gomes, Ary Mirelle está radiante desde que descobriu que será mamãe novamente! Pais do pequeno Jorge, de 1 aninho de vida, o casal surpreendeu o público na última semana ao revelar que estão à espera de mais um menino, que se chamará Joaquim .

Na noite de segunda-feira, 17, Ary usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma foto da barriguinha de grávida, que já está começando a aparecer. No registro, a influenciadora digital aparece deitada na cama ao lado do primogênito.

"Meus pinguinhos. Por vocês, meu corpo de heroína só resiste", declarou a companheira de João Gomes na legenda da publicação. Recentemente, o cantor abriu o coração ao falar sobre a chegada do filho caçula com Ary Mirelle.

"E lá vamos nós de novo, mais nove meses grávidos. Você se sentindo insegura com seu corpo ou sua aparência e eu preocupado se vou conseguir educar direito esses rapazes e lhes dar instruções. E tudo isso nem sempre é o ponto que importa. Deus nos deu um ao outro e nos uniu com muito amor… e o amor nos deu mais um presente… Joaquim vem aí", disse o artista.

Em seguida, João Gomes deixou um recado para a influenciadora digital e se declarou para a família. "Não se sinta insegura, meu amor - sei que isso mais parece uma carta pra Ary, mas tudo que eu faço é por ela, é por nós, e eu sou feliz por ter a oportunidade de cuidar da minha família - eu amo muito vocês J.J.A", finalizou.

