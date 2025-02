Ary Mirelle celebra a nova gravidez: ‘Sempre desejei dar um irmão para Jorge’

Esposa de João Gomes, Ary Mirelle reflete sobre o desejo de ter dois filhos com idades próximas: ‘Eles vão ter essa ligação forte’

A influenciadora digital Ary Mirelle está grávida pela segunda vez. Ela é casada com o cantor João Gomes e já é mãe de Jorge, de 1 ano. Agora, ela espera o nascimento de mais um menino, que vai se chamar Joaquim. Inclusive, a morena confidenciou que sempre quis ter filhos com idades próximas.

"Ser mãe mudou tudo em mim, minha rotina, meu jeito de ver o mundo e meus planos. Antes, eu pensava só por mim, agora tudo que eu faço tem Jorge no meio e, em breve, Joaquim também. Eu sempre desejei dar um irmãozinho pra ele, porque sei como é importante ter alguém pra dividir a infância, brincar e crescer junto. Quando soube que estava grávida de novo, meu coração se encheu de alegria, porque sei que eles vão ter essa ligação forte desde pequenos", disse ela.

Ary ainda disse que já imagina seus filhos juntos. "Eu vejo Jorge e já imagino ele e Joaquim juntos, dividindo as coisas, aprendendo um com o outro. A infância passa tão rápido, e eu sei que essa diferença de idade pequena vai fazer com que eles sejam muito unidos. Meu maior desejo é que eles sejam grandes amigos, que tenham essa parceria pra vida toda. Quando a gente percebe que a família tá crescendo desse jeito, o coração só se enche de gratidão", afirmou.

Por fim, ela refletiu sobre o amor de ser mãe. "Eu sempre ouvi falar que a maternidade mudava a gente, mas só vivendo pra entender. A gente aprende a ter paciência, a se doar, a se preocupar com o outro mais do que com a gente mesmo. Hoje, minha prioridade é criar meus filhos com muito amor, presença e carinho. Sei que a responsabilidade só aumenta, mas também sei que o amor se multiplica. E agora, com Joaquim chegando, me sinto ainda mais completa", comentou.

Assista ao vídeo do anúncio da segunda gestação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Mirelle (@arymirelle)

Leia também:Ary Mirelle revela como descobriu a gravidez com João Gomes: 'Nesse dia'