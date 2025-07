Aretha Oliveira se derrete ao comemorar o terceiro mês da filha: 'Nova fase'

A atriz Aretha Oliveira encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a comemoração intimista do terceiro mês da filha, Aniki

Aretha Oliveira encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 4, ao mostrar a comemoração intimista dos quatro meses de vida da filha, Aniki, fruto de seu casamento com o argentino Sebastián Goldberg.

Para comemorar a data especial, a atriz, que interpretou a personagem Pata na novela Chiquititas, do SBT, aparece segurando a bebê no colo, que está usando um macacão branco com listras pretas e uma tiara de laço, enquanto seu marido está com o bolo. Em seguida, os dois beijam a cabeça da herdeira e sopram a velinha.

Na legenda, Aretha falou sobre o terceiro mês de Aniki. "3 meses de Aniki! Fim da exterogestação, dizem que agora inicia-se uma nova fase do bebê. Não sei, pra mim cada semana é uma fase diferente, ela muda tão rápido, já está tão grande que da até nervoso, rs", começou.

E completou: "Entre todos os desafios tento lembrar sempre de curtir cada etapa, cada novidade, comemorar cada avanço, cada riso, cada olhar cada vez mais atento, e agradecer, agradecer muito pela nossa menina e por mais um mês da nossa família com ela", finalizou.

Aretha Oliveira abre o coração e revela se pretende ter mais filhos

A atriz Aretha Oliveira decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories e foi questionada sobre a possibilidade de ter mais filhos. Ela é mãe de Aniki.

"Você pretende ter mais filhos?", questionou um internauta. "Aniki não tem três meses, não consigo pensar nisso agora", respondeu a artista, conhecida por interpretar a personagem Pata na novela Chiquititas, do SBT.

Depois, Aretha falou sobre a possibilidade de adotar uma criança. "Eu nem achei que eu fosse ser mãe, eu não tinha esses planos. E se eu fosse mãe seria através da adoção, sempre falei isso aqui", ressaltou a atriz, casada com o argentino Sebastián Goldberg. Confira!

