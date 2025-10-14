Aretha Oliveira dá detalhes sobre introdução alimentar da filha: ‘Não fico forçando’

A atriz Aretha Oliveira falou nas redes sociais sobre a introdução alimentar de sua filha, Aniki, que está com seis meses; confira!

Aretha Oliveira decidiu abrir uma caixinha de pergunta nos Stories para responder algumas curiosidades dos seguidores sobre sua maternidade. A atriz, que é mãe de Aniki, de seis meses, fruto de seu relacionamento com Sebastián Goldberg, foi questionada sobre o processo de introdução alimentar da filha.

“Como tá a introdução alimentar?”, quis saber uma fã. “Então, tá tranquilo por enquanto. Mas também eu não comecei com muita expectativa, não, até porque eu sei que tem tempo para dar certo. Acho que ajudou o fato de deixar ela ir com a mão primeiro, sabe?”, contou.

Em seguida, Aretha contou quais frutas já deu para Aniki. “Essas primeiras frutas que ela provou, a gente foi deixando ela pegar com a mão. Criança já vai levando tudo na boca mesmo, então foi meio que natural ela levar na boca, começar a chupar, sentir o sabor, até que ela começou a querer tipo morder e eu aproveitei essa curiosidade para ela ir provando frutas diferentes. Ela provou maçã, pera, morango, manga, banana. Mamão, foi o único que achei que ela não gostou”, detalhou.

“E agora também, além dela pegar com a mão, a gente já introduziu a colherzinha para ela realmente já ir se alimentando um pouco mais e vem dando certo, mas não fico forçando muito não, tô deixando ela ir curtindo. Ai, gente, a sujeira que faz, né? Meu Senhor amado. Mas é isso, é o que temos para viver nesse momento, então a gente tenta viver com máximo de tranquilidade possível”, completou.

No último domingo, 12, Aretha compartilhou algumas fotos de Aniki comendo morango para comemorar o Dia das Crianças. “Quando eu era criança, tive uma boneca Moranguinho. Hoje eu tenho uma boneca, que ama moranguinho. Feliz dia para todas as crianças, que Nossa Senhora Aparecida abençoe sempre às nossas(interiores) e às nossas que colocamos neste mundão”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aretha Oliveira (@arethaoliveiraoficial)

Aretha Oliveira mostra comemoração intimista no mesversário da filha

Aniki, filha de Aretha Oliveira e Sebastián Goldberg, completou seis meses de vida no dia 4 de outubro, e a mamãe coruja mostrou como foi a comemoração da data especial. Assim como nos meses anteriores, a atriz compartilhou em seu perfil oficial um vídeo em que ela e o marido aparecem com a herdeira e um bolo e se declarou: “Meio ano da maior e mais incrível transformação das nossas vidas. Meio ano da chegada do nosso grande amor. Meio ano de Aniki”, escreveu. Veja a publicação!

Leia também: Lucy Ramos encanta ao mostrar introdução alimentar da filha: ‘A primeira boca suja’