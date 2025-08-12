CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Após o parto, filha de Tom Cavalcante exibe decoração e lembrancinhas de maternidade
Bebê / maternidade

Após o parto, filha de Tom Cavalcante exibe decoração e lembrancinhas de maternidade

A filha do humorista Tom Cavalcante, Maria Cavalcante deu à luz sua primeira filha, Antonella. Veja a decoração e as lembrancinhas da maternidade

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 12/08/2025, às 13h28

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid com a filha, Antonella
Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid com a filha, Antonella - Foto: Reprodução/Instagram/@izacosta_1

A filha do humorista Tom Cavalcante, a influencer Maria Cavalcante deu à luz sua primeira filha, Antonella, fruto do casamento com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, no último sábado, 9. Após o parto, ela usou as redes sociais para compartilhar registros do quarto na maternidade, que foi personalizado para a chegada da pequena.

Na publicação, ela mostrou que o local foi decorado com um quadro de porta, fotos da família, flores, além de um enxoval personalizado para a chegada da pequena. O casal também preparou lembrancinhas de maternidade. Os amigos e familiares foram presenteados com docinhos decorados com inicial do nome da bebê.

"A chegada da nossa princesa Antonella mereceu ser celebrada com carinho, segurança e beleza", celebrou Maria Cavalcante. 

O anúncio do nascimento

Na madrugada deste sábado, 09, a herdeira do apresentador postou fotos do parto. A influenciadora digital trouxa a pequena ao mundo em uma maternidade de luxo em São Paulo por meio de um cesariana. "Nossa princesa finalmente saiu do forninho! E queremos compartilhar com vocês um pedacinho de como foram esses nove meses até a sua chegada", começou dizendo.

"Papai e mamãe de primeira viagem, vivemos um verdadeiro turbilhão de emoções. Se a Antonella mexia demais, achávamos que já queria nascer. Quando ficava mais quietinha, o coração disparava e a preocupação batia. Mas, graças a Deus, sempre esteve tudo bem. Ela chegou ao mundo perfeitinha e cheia de saúde. Foram muitos exames e incontáveis ultrassons… chegamos a ir até três vezes por semana à clínica! Tudo para termos certeza de que estávamos cuidando da melhor forma possível da nossa bebê", compartilhou sua experiência.

Leia tambémMaria Cavalcante revela a decoração do quarto da primeira filha

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Tom cavalcanteMaria CavalcanteCristiano Deyvid
Tom Cavalcante Tom Cavalcante   

Leia também

9 meses

Viih Tube mostra festa temática do filho - Foto: Reprodução/Instagram

Viih Tube mostra as fotos da festa de mesversário de Ravi: 'Nosso maior guerreiro'

Está bem!

Nadja Haddad revela que o filho pegou doença viral - Foto: Reprodução / Instagram

Nadja Haddad revela que o filho pegou doença viral: 'Uma novidade'

Família

Helena - Foto: Reprodução / Instagram

Amanda Kimberlly divulga nova foto de Helena, sua filha com Neymar

Que amor

Bruna Biancardi mostra Neymar com as filhas - Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi mostra clique fofo de Neymar com as filhas, Mavie e Mel

Família

Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid com a filha, Antonella - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Filha de Tom Cavalcante deixa a maternidade com sua herdeira e o marido

Família

Leandra Leal - Foto: Reprodução/Instagram

Leandra Leal exibe foto rara com o filho caçula e declara: 'Fico...'

Últimas notícias

César reage com desprezo ao saber que é pai do bebê de FátimaVale Tudo: César reage com desprezo ao saber que é pai do bebê de Fátima
Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid com a filha, AntonellaApós o parto, filha de Tom Cavalcante exibe decoração e lembrancinhas de maternidade
Raquel choca ao ignorar Maria de FátimaVale Tudo: Raquel choca com frieza ao ver queda de Fátima: 'Não tenho filha'
Viih Tube mostra festa temática do filhoViih Tube mostra as fotos da festa de mesversário de Ravi: 'Nosso maior guerreiro'
William BonnerComo é a cozinha de William Bonner? Filha revela detalhe da casa do pai
Alinne Moraes é casada com Mauro LimaAlinne Moraes sobre vida amorosa: 'Achei que não fosse encontrar minha metade'
Ivete SangaloIvete Sangalo mostra como está a obra da mansão que constrói em sua terra natal
Calvin Harris anuncia nascimento do primeiro filho com post polêmico no InstagramDJ Calvin Harris transforma placenta em capsúla e especialista comenta: 'Riscos'
Maíra Cardi fala sobre ter trombofiliaMaíra Cardi fala sobre ter doença que matou a sua babá e seu filho: 'Profecia'
Princesa DianaO prato simples que a princesa Diana pedia para seus filhos, William e Harry
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade