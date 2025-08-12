Após o parto, filha de Tom Cavalcante exibe decoração e lembrancinhas de maternidade

A filha do humorista Tom Cavalcante, Maria Cavalcante deu à luz sua primeira filha, Antonella. Veja a decoração e as lembrancinhas da maternidade
A filha do humorista Tom Cavalcante, a influencer Maria Cavalcante deu à luz sua primeira filha, Antonella, fruto do casamento com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, no último sábado, 9. Após o parto, ela usou as redes sociais para compartilhar registros do quarto na maternidade, que foi personalizado para a chegada da pequena.
Na publicação, ela mostrou que o local foi decorado com um quadro de porta, fotos da família, flores, além de um enxoval personalizado para a chegada da pequena. O casal também preparou lembrancinhas de maternidade. Os amigos e familiares foram presenteados com docinhos decorados com inicial do nome da bebê.
"A chegada da nossa princesa Antonella mereceu ser celebrada com carinho, segurança e beleza", celebrou Maria Cavalcante.
Na madrugada deste sábado, 09, a herdeira do apresentador postou fotos do parto. A influenciadora digital trouxa a pequena ao mundo em uma maternidade de luxo em São Paulo por meio de um cesariana. "Nossa princesa finalmente saiu do forninho! E queremos compartilhar com vocês um pedacinho de como foram esses nove meses até a sua chegada", começou dizendo.
"Papai e mamãe de primeira viagem, vivemos um verdadeiro turbilhão de emoções. Se a Antonella mexia demais, achávamos que já queria nascer. Quando ficava mais quietinha, o coração disparava e a preocupação batia. Mas, graças a Deus, sempre esteve tudo bem. Ela chegou ao mundo perfeitinha e cheia de saúde. Foram muitos exames e incontáveis ultrassons… chegamos a ir até três vezes por semana à clínica! Tudo para termos certeza de que estávamos cuidando da melhor forma possível da nossa bebê", compartilhou sua experiência.
