Grávida, Rafa Kalimann flagra Nattan treinando paternidade com caixa de leite

A ex-BBB Rafa Kalimann, que está grávida do primeiro filho com o cantor Nattan, mostra ele assistindo 'videoaula' sobre como prevenir assaduras em bebês

Nesta quinta-feira, 5, a influencer Rafa Kalimann, de 32 anos, surpreendeu os seguidores ao flagrar o namorado, o cantor Nattan, de 26, assistindo 'videoaulas' sobre paternidad e. Isso porque ela anunciou, na última terça-feira, 3, que está grávida do primeiro filho com o artista. Em vídeo, ele apareceu treinando para ninar o bebê usando uma caixa de leite.

"O que você está fazendo?", perguntou ela ao amado. "Eu estou treinando pra quando o neném nascer e você precisar trabalhar. Porque vai ficar só nós dois, e aí? Então, já estou vendo uma videoaula", divertiu-se Nattan.

Na publicação, Rafa ainda escreveu: "A gente já acorda assim", disse. O vídeo que Nattan estava assistindo era um tutorial de prevenção às assaduras em bebês publicado em um canal no YouTube.

Confira, abaixo, o momento:

Anúncio da gravidez

Rafa Kalimann e Nattan pegaram os fãs de surpresa na última terça-feira, 3, ao anunciarem, por meio de um post conjunto no Instagram, que estão à espera do primeiro filho.

Na ocasião, a publicação revelou um vídeo em que apareceu a ex-BBB contando a novidade para o cantor. Nas imagens, o casal está em um quarto, quando ela começou a ler uma carta como se fosse o filho deles falando com o pai:

“Cheguei para mudar sua vida completamente. Eu adoro com isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso. Hoje está para se tornar real o seu maior sonho, modéstia a parte. Já estou me formando. Sinto as batidas do coração junto da mamãe. Sou real e estou aqui, papai”, disse.

Nattan, então, disse: “Esse é o momento mais feliz da minha vida. Meu deus, a gente vai ter um filho”. Confira o momento!

