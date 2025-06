Após anunciar a gravidez, Mariana Rios mostra as roupas que ganhou para o filho

A atriz Mariana Rios, de 39 anos, está grávida do primeiro filho com o namorado, João Luis Diniz D'Avila, e exibe os presentes que ganhou para o bebê

Nesta quarta-feira, 25, a atriz Mariana Rios, de 39 anos, mostrou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, os presentes que ganhou para o seu primeiro filho com o namorado João Luis Diniz D'Avila . Nas imagens, ela exibiu as roupinhas que agora compõem o enxoval da criança. Os mimos foram presenteados após ela anunciar a gravidez publicamente em suas redes sociais.

Uma das pessoas que presenteou Mariana está a irmã da apresentadora Sabrina Sato, a empresária Karina Sato Rahal.

"Meu Deus. Olha essa mesa cheia de presentes", agradeceu uma marca que enviou as roupas para o enxoval.

Confira, abaixo, os presentes:

Anúncio de gravidez

Mariana Rios anunciou a primeira gravidez por meio de uma publicação feita em seu perfil no Instagram. Na legenda do post, ela escreveu:

"'O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos; unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do Senhor para todo o sempre.' Obrigada Deus! Obrigada Jesus!", disse.

Descoberta do sexo do bebê

Recentemente, Mariana Rios compartilhou como foi seu chá revelação e revelou que será mãe de um menino.

No vídeo, ela mostrou que a revelação do sexo do bebê foi feita com balões. Algumas crianças seguravam balões rosa e azul e os soltaram no céu, até que uma delas se aproximou da atriz e lhe entregou um balão azul. Veja o moemento!

Leia também: Mariana Rios relembra torção no ovário e médico alerta sobre riscos: 'Ser operada imediatamente'