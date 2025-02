Aos 44 anos, Gisele Bündchen enfrenta uma gravidez de risco? Ginecologista analisa

Diante da preocupação dos fãs com os riscos da gestação de Gisele Bündchen aos 44 anos, ginecologista esclareceu o assunto; confira

Aos 44 anos, Gisele Bündchen está à espera de seu terceiro filho, fruto do relacionamento com Joaquim Valente. A topmodel já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian Lake, de 11, de seu casamento anterior com Tom Brady. Optando por manter a gestação longe dos holofotes, a modelo tem despertado preocupações entre os fãs devido à idade considerada avançada para uma gravidez. Para esclarecer possíveis riscos, a ginecologista Patrícia Magier comentou o assunto em entrevista à Contigo.

De acordo com a especialista, a gravidez após os 40 anos pode apresentar mais chances de complicações em comparação a uma gestação mais precoce. No entanto, isso não significa que todas as gestações nessa faixa etária serão necessariamente de risco."Estatisticamente tem mais chance de termos complicações que comparada com a gravidez abaixo dos 40 anos de idade. Mas não quer dizer que toda gravidez depois dos 40 anos será uma gravidez que vai ter problema, vai trazer riscos", tranquilizou Patrícia.

A médica ainda destacou que a saúde materna é um fator determinante para evitar riscos. Mulheres que mantêm uma rotina saudável e realizam um pré-natal adequado têm menores chances de enfrentar complicações na gestação. Entre os desafios mais comuns, Magier citou o aumento da probabilidade de alterações cromossômicas, como a síndrome de Down, além de um possível trabalho de parto prematuro por conta de questões circulatórias e da qualidade da placenta.

Ainda durante a entrevista, a profissional alertou que, além dos riscos para o bebê, a gestação tardia pode impactar a saúde da mãe. "A mulher depois dos 40, ela tem mais chances de desenvolver pré-eclampsia, que é a hipertensão na gravidez, ou o próprio diabete gestacional, ou uma hipertensão crônica que abre o quadro na gestação. Então são complicações que, em geral, acometem mais mulheres acima de 40 anos", ressaltou a ginecologista.

Para minimizar esses riscos, é fundamental que Gisele continue seguindo uma rotina equilibrada, com exames regulares, alimentação saudável e cuidados com o bem-estar emocional. Magier também mencionou que mamães nessa faixa etária podem enfrentar complicações como síndrome HELLP, ruptura da bolsa e maior necessidade de cesariana.

"Por conta desse aumento do parto prematuro, [existe] maior taxa de cesariana também, o que acaba aumentando o risco devido a cirurgia e, às complicações que podem acontecer. Complicações como pressão alta, sofrimento fetal, descolamento da placenta, e outras emergências podem culminar no parto cesárea para interrupção rápida da gestação, oferecendo risco também para a mãe e para o bebê", explicou Patrícia Magier.

