Ao completar 7 meses de vida, Ravi encanta Eliezer com gesto inesperado

O pequeno Ravi, filho dos ex-BBBs Eliezer e Viih Tube, impressiona os internautas e o pai com gesto encantador; saiba detalhes!

Eliezer, de 35 anos, compartilhou um vídeo de um momento inesperado protagonizado pelo filho Ravi, fruto do relacionamento do ex-BBB com Viih Tube, que completa 7 meses nesta quarta-feira, 11. Com a ajuda carinhosa da irmã mais velha, Lua, de 2 anos, o pequeno surpreendeu ao dar os primeiros sinais de que está pronto para engatinhar.

O ex-BBB ficou encantado ao ver o caçula quase engatinhando. “Olha, o irmão, Lua!”, disse ele, emocionado.

“7 meses com carinha de 12. Já tá quase engatinhando e com a ajuda da irmã vai rapidinho”, escreveu Eliezer na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas se mostraram encantados não apenas com Ravi, mas também com a reação do marido de Viih Tube. “A reação do Eli é linda vibrando pela evolução do pequeno Ravi”, comentou um seguidor. “Que delícia! De deixar o coração quentinho”, elogiou um fã. “O vídeo mais fofo que vocês verão hoje”, afirmou outro usuário.

Confira a reação de Eliezer ao ver Ravi dando seus primeiros passos para engatinhar:

Internação do filho

A influenciadora digital Viih Tube relembrou a internação do filho caçula, Ravi, de 7 meses. O bebê ficou internado na UTI pouco tempo depois do nascimento ao diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca. Agora, em um novo vídeo nas redes sociais, a estrela contou sobre como se sentiu ao ver a internação do bebê e quais foram os sintomas.

"Hoje compartilho um momento muito difícil da minha vida: a internação do Ravi. Pela primeira vez, falo sobre isso com total sinceridade. Ver o Ravi com desconforto, cólica, urticária, assadura, sangue nas fezes e não entender o que estava acontecendo partia meu coração. A gente se culpa, se sente perdida, acha que tá fazendo algo errado… Até que veio o diagnóstico: APLV (Alergia à Proteína do Leite de Vaca)", disse ela; confira mais detalhes!

