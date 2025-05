Andréia Horta fala sobre cuidados com a filha ao postar foto inédita: 'Desde o primeiro instante'

A atriz Andréia Horta encantou os internautas na noite deste domingo, 4, ao compartilhar novos momentos ao lado de sua filha, Yolanda

A atriz Andréia Horta encantou os internautas nas redes sociais na noite deste domingo, 4, ao compartilhar novos momentos ao lado de sua filha, Yolanda. A pequena, de cinco meses de vida, é fruto de sua união com o ator Ravel Andrade. Na legenda, ela contou que, desde o primeiro instante, ela e o companheiro cuidaram da filha sozinhos, apenas os dois.

Nas imagens, registradas durante uma viagem a Madrid, na Espanha, Andreia aparece curtindo momentos em família: dando mamadeira para a filha no colo, passeando com ela em um carrinho de bebê e também posando sozinha enquanto aproveita a viagem.

"Una madre em Madrid. Hoje é dia de las madres aqui. Cuidamos, meu companheiro e eu, de nossa filha desde o primeiro instante, só nós dois. São 5 meses da experiência mais bonita que já vivi. Estar aqui. Ser meu primeiro dia das mães com Yolanda nos braços. Estar no mundo com a filha. Olhar o mundo depois de ter a filha. Ser mãe. Ser mãe. Ser a mãe", escreveu ela na legenda.

E os internautas se encantaram com os cliques e deixaram elogios nos comentários. "Ser mãe é o milagre mais bonito que existe na vida!", escreveu uma. "Sempre foi linda, mas quando se tornou mãe, ficou deslumbrante", observou outra. "Muita saúde pra Yolanda", desejou uma terceira pessoa.

O anúncio do nascimento

Vale lembrar que Andreia e Ravel estão juntos desde 2022 e anunciaram a gravidez no final de junho. A primeira filha de Andréia e Ravel nasceu no dia 30 de novembro de 2024, em uma maternidade do Rio de Janeiro. Na ocasião, a atriz postou em suas redes sociais a foto de um enfeite do hospital e divulgou a chegada da herdeira. "Em uma rua da Glória nasceu Yolanda!!! Nascemos", disse ela.

