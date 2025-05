Amber Heard surpreende ao anunciar nascimento de gêmeos no Dia das Mães

Mãe de três! A atriz Amber Heard revelou a chegada dos filhos gêmeos, Agnes e Ocean: 'Família que me esforcei para construir'

Amber Heard surpreendeu o público neste domingo, 11, ao revelar que sua família cresceu. Por meio das redes sociais, a atriz anunciou o nascimento dos filhos gêmeos: Agnes e Ocean.

A artista, que já é mãe da pequena Oonagh Page, de 4 anos, contou a novidade com uma foto dos pezinhos dos bebês e explicou que escolheu o Dia das Mães para compartilhar a notícia especial.

"O Dia das Mães de 2025 será um que jamais esquecerei. Este ano estou exultante para celebrar a conclusão da família que me esforcei para construir durante anos. Hoje compartilho oficialmente a notícia de que dei as boas-vindas aos gêmeos na gangue Heard", iniciou ela na legenda.

"A minha filha Agnes e o meu filho Ocean estão mantendo as minhas mãos (e o meu coração) cheios. Pensei que não poderia explodir de mais alegria. Bem, agora estou explodindo três vezes! Tornar-me mãe sozinha e nos meus próprios termos, apesar dos meus desafios de fertilidade, tem sido a experiência mais humilde da minha vida", continuou a atriz.

Em dezembro de 2024, a notícia de que Amber Heard esperava o segundo filho foi noticiada pela imprensa internacional. Na época, a informação sobre gêmeos não foi mencionada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amber Heard (@amberheard)

Amber Heard é mãe solo

A atriz Amber Heard decidiu se tornar mãe solo. Em 2021, nasceu a primogênita, Oonagh Paige Heard, por barriga de aluguel. Até o momento, a artista não revelou oficialmente a identidade do pai.

No final de 2024, ao confirmar que esperava outro filho, também optou por não falar sobre o genitor. Quando decidiu ter a primeira filha, Heard afirmou ser "a mãe e o pai" da criança, indicando que criaria a menina sozinha.

Uma fonte próxima a atriz informou à revista 'People' que Amber está radiante com a chegada dos filhos gêmeos. "Amber está muito feliz em dar as boas-vindas aos gêmeos e completar sua família. Mamãe e bebês estão curtindo cada minuto. E Oonagh está comandando o show com alegria", declarou.

