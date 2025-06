Amanda Kimberlly toma séria atitude sobre ataques à filha com Neymar Jr.

Embora a influencer Amanda Kimberlly já tenha tomado medidas legais, os ataques à filha, Helena, de quase um ano, continuam

Nesta quarta-feira, 18, a influencer Amanda Kimberlly, de 31 anos, anunciou que tomou uma decisão drástica referente aos ataques que a filha Helena, de quase um ano, tem sofrido nas redes sociais . Isso porque a criança, fruto do relacionamento dela com o jogador de futebol Neymar Jr., tem sido alvo de comentários ofensivos e montagens maldosas usando a sua imagem .

Decisão de Amanda Kimberlly

Em entrevista ao portal LeoDias, Amanda revelou que decidiu preservar a imagem de Helena e, por isso, não irá compartilhar mais conteúdos sobre a pequena .

"Eu não quero muito me estender sobre o assunto. É bem cansativo tudo isso. Graças a Deus, o jurídico já tá trabalhando para resolver isso da melhor forma. Mas o que eu fico mais irritada e brava é que essas pessoas, elas sempre saem impunes. Esse ato de crueldade passa de qualquer nível, assim. É muito difícil até de falar com você...", explicou, com a voz embargada.

E completou: "Mas eu decidi preservar a imagem da Helena por um tempo e não compartilhar porque as coisas que eu recebo são cruéis, as montagens muito pesadas, assim, com o rostinho dela. Não gosto nem de lembrar", disse.

Helena - Foto: Reprodução/Instagram

Ataques à Helena e Mavie

No final de maio, Amanda falou sobre a onda de ataques direcionados às duas filhas de Neymar Jr: Helena e Mavie, de um ano e oito meses, fruto da atual união do jogador de futebol com Bruna Biancardi.

De acordo com a modelo, apesar das famílias já terem tomado medidas legais, a série de ataques contra as meninas na internet ainda continuam acontecendo. "As crianças estão sendo respeitadas?", perguntou um internauta.

"Infelizmente não. Redirecionei essas 'coisinhas chatas' para o jurídico. Agora o hater vai poder usar seu tempo com algo realmente produtivo: pagando indenização ou prestando um belo serviço comunitário", respondeu Amanda. A mãe da pequena Helena ainda explicou que decidiu levar o caso adiante justamente pelos ataques não terem cessado. Veja!

