Amanda Kimberlly resgata foto de quando era bebê e se compara com Helena

Se parecem? Amanda Kimberlly comparou uma foto sua de quando era bebê com uma atual de Helena, sua filha com Neymar Jr: 'Mini me'

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly encantou os seguidores na noite de domingo, 2, ao resgatar um registro inédito de quando era bebê. Por meio de seu perfil no X, antigo Twitter, ela publicou a foto e, ao lado, deixou uma imagem atual da pequena Helena, sua filha com o jogador de futebol Neymar Jr.

Mamãe coruja, Amanda apontou a semelhança que a herdeira possui com ela. "Mini me", derreteu-se a modelo na legenda da postagem. Nos comentários, diversos internautas deixaram comentários carinhosos a Helena e opinaram sobre com quem a pequena se parece mais.

"A Heleninha é a versão 2.0 sua", escreveu uma seguidora. "Igual a mamãe com pequenos traços do papai", destacou outra. "Lindeza, clone da mamãe, uma deusa", disse uma terceira.

Recentemente, Helena fez uma rara aparição com Neymar Jr e os irmãos mais velhos, Davi Lucca, de 13 anos, e Mavie, de 1. O jogador de futebol posou com os três herdeiros durante a oficialização de seu retorno ao Santos como atleta, na sexta-feira, 31.

Esbanjando fofura, as duas filhas do craque usaram roupas personalizadas do time de futebol em homenagem ao pai. Neymar ainda dividiu com o público uma foto inédita ao lado dos três herdeiros.

Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly esbanja fofura em ensaio fotográfico

Alerta fofura! Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly, a pequena Helena encantou o público na tarde da última quinta-feira, 30, ao fazer uma nova aparição nas redes sociais da mãe. Por meio dos stories no Instagram, a modelo e influenciadora digital mostrou registros de um novo ensaio fotográfico da bebê.

Esbanjando fofura, Helena foi clicada ao ar livre usando um vestido xadrez nas cores azul e branco, além de um chapéu da mesma estampa para se proteger do sol. A pequena, que completará 7 meses no dia 3 de fevereiro, ainda foi 'flagrada' observando algumas bolinhas de sabão; confira os registros!

