Amanda Kimberlly mostra nova fase de Helena, sua filha com Neymar Jr

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberllycompartilhou nesta terça-feira, 13,em suas redes sociais, uma novidade sobre a filha, Helena,de 10 meses. A bebê, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr, entrou em uma nova fase de seu crescimento e já está com os dentes nascendo.

Na foto compartilhada, a bebê aparece usando uma roupa clara com estampa de corações escuros. Sorridente, ela exibe os primeiros dentinhos enquanto posa com os braços erguidos atrás da cabeça, sentada.

Amanda Kimberlly posta foto de Helena

Primeiro Dia das Mães

No último domingo, 11, Amanda Kimberlly celebrou seu primeiro dia das mães e fez uma declaração bastante especial direcionada à pequena. "Quando te segurei nos braços pela primeira vez, eu entendi o verdadeiro significado do amor. Aquele amor que não precisa de palavras, que transborda em silêncio, que é força e doçura ao mesmo tempo. Você tem sido luz nos meus dias, você é a prova viva do amor de Deus. Você é um pedacinho do céu que o Senhor confiou aos meus braços", iniciou a mamãe coruja.

"Obrigada por me escolher para ser sua mãe, um papel que me honra, me desafia e me completa todos os dias. A missão mais linda e desafiadora que o Senhor me deu. A cada sorriso seu, a cada olhar curioso, meu coração se enche de esperança e de gratidão. Você me faz querer ser melhor todos os dias — por você, para você. Feliz nosso primeiro Dia das Mães. Com todo o amor do mundo, mamãe", completou Amanda Kimberlly.

Quem são os filhos de Neymar?

Helena é a filha mais nova do atleta, que também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e Mavie, de 1 ano, com Bruna Biancardi. Além disso, junto com a namorada, o jogador está à espera de mais uma menina, chamada Mel.

