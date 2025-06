Amanda Kimberlly encanta ao mostrar novas fotos da filha com Neymar

A influencer Amanda Kimberlly, de 31 anos, atualiza o álbum de fotos da filha Helena, de 10 meses, se divertindo fazendo caretas

Neste domingo, 1, a modelo Amanda Kimberlly, de 31 anos, veio, por meio de seu perfil no Instagram, mostrar novas fotos da filha, Helena, de 10 meses . A menina, que é fruto do relacionamento da influencer com o jogador de futebol Neymar Jr., de 33, surgiu fazendo diferentes expressões. Inclusive, caretas, o que divertiu os internautas.

Em uma das publicações, feita no stories, Amanda fez uma montagem e mostou a filha tomando um susto. A criança também surgiu sorrindo para a câmera.

Na seção de comentários, os seguidores de Amanda reagiram: "A mãozinha no piano acabou comigo"; "Cada dia mais linda" e "Amo vocês", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação feita no feed.

Confira, abaixo, os registros:

Amanda Kimberlly expõe decisão sobre ataques contra as filhas de Neymar Jr

Na última terça-feira, 27, Amanda Kimberlly decidiu conversar com os seguidores por meio de uma caixinha de perguntas nos stories de seu perfil no Instagram.

Na ocasião, a modelo foi questionada por um seguidor a respeito da onda de ataques direcionados às duas filhas do futebolista Neymar Jr. : Helena, de 10 meses, sua herdeira com o atleta, e Mavie, de um ano e sete meses, fruto da atual união do jogador de futebol com Bruna Biancardi.

Amanda contou que, embora, as famílias já tenham tomado medidas legais, a série de ataques contra as meninas na internet continua acontecendo.

"As crianças estão sendo respeitadas?", perguntou um seguidor.

"Infelizmente não. Redirecionei essas 'coisinhas chatas' para o jurídico. Agora o hater vai poder usar seu tempo com algo realmente produtivo: pagando indenização ou prestando um belo serviço comunitário", respondeu Amanda. Entenda!

