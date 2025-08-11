CARAS Brasil
  Amanda Kimberlly divulga nova foto de Helena, sua filha com Neymar
Bebê / Família

Amanda Kimberlly divulga nova foto de Helena, sua filha com Neymar

A modelo Amanda Kimberlly usou suas redes sociais para publicar um registro divertido de sua filha, Helena, de apenas um ano

Izabella Nicolau Publicado em 11/08/2025, às 22h19

Helena
Helena - Foto: Reprodução / Instagram

Amanda Kimberlly usou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para dividir com os seguidores um registro carinhoso da filha, Helena, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr. A foto que a modelo publicou nos stories mostra a bebê dentro de um berço, vestida com um macacão rosa e branco e o cabelo todo bagunçado, enquanto exibe seu primeiros dentinhos. Na legenda, Kimberlly ilustrou o momento com um emoji de leão.

Essa não foi a primeira vez que Amanda dividiu com o público cenas da rotina de Helena. A bebê já apareceu em vídeos brincando com um piano infantil, sorrindo durante momentos de interação e observando curiosa o ambiente ao redor.

Além dos registros encantadores, Amanda também tem usado sua visibilidade para proteger a filha. Em episódios recentes, a modelo se posicionou contra comentários ofensivos direcionados à bebê e chegou a registrar boletim de ocorrência, deixando claro que não tolera ataques virtuais.

Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly
Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly

Filhos de Neymar

Helena, que acaba de completar um ano de vida, tem sido apresentada ao público em momentos pontuais, sempre com cuidado na exposição. As imagens mostram uma infância cercada de atenção e afeto, com Amanda equilibrando a vida pessoal e profissional com a maternidade.

Além de Helena, o jogador tem Davi Lucca, de 13 anos, com a influencer Carol Dantas, e as irmãs Mavie e Mel, de um ano e um mês, respectivamente, com a noiva Bruna Biancardi. A pequena, fruto de uma relação extraconjugal, é amadrinhada por Rafaella Santos, irmã do craque e amiga da modelo.

Neymar, que já garantiu que as desavenças entre as mães das meninas ficaram no passado, curtiu o dia dos pais no último domingo, 10, ao lado dos quatro filhos. Biancardi, mãe de Mel e Mavie, ainda presenteou o jogador com um bolo personalizado. Segundo eles, as crianças crescerão em um ambiente saudável, cercado de afeto.

