Amanda Araújo rebate críticas sobre o nome de seu filho: 'Nome único'

Nesta segunda-feira, 12, Amanda Araújo, de 21 anos, usou suas redes sociais para responder às críticas sobre o nome de seu filho, que se chamará Richarlison Jr. Grávida de 8 meses do jogador de futebol Richarlison, a influencer digital revelou que a escolha foi feita pelo atleta, explicando que essa tradição faz parte da família dela.

“Muita gente me questionando sobre o nome do meu bebê. Assim, foi uma escolha com muito carinho, significado e amor” , iniciou.

A influencer compartilhou o motivo por trás da escolha do nome de seu filho, Richarlison Jr., e ressaltou a importância de homenagear o pai do bebê.“Todo mundo conhece o Richarlison, como jogador de futebol. Ele é muito mais que isso. Ele tem valores incríveis, uma história de vida inspiradora e ver o jeito que ele cuida de mim e da minha família, dos familiares dele e dos fãs dele. Eu tenho certeza de que o nosso filho vai se sentir muito orgulhoso de ter essa homenagem”.

“E assim, eu já falei uma vez, que é tradição na minha família de colocar o nome do filho igual o nome do pai. E não é uma regra, não é porque o pai do meu filho se chama Richarlison que meu filho também tem que chamar Richarlison”, completou.

Amanda Araújo revelou que a escolha do nome de seu filho a emocionou, pois a decisão de Richarlison trouxe à tona uma lembrança especial de seu próprio pai. “Mas foi muito bonito quando ele falou que queria que o nosso filho se chamasse Richarlison, porque eu realmente lembrei do meu pai, que olhou pra minha mãe e falou: ‘Eu quero que chame Eduardo’. E foi muito bonitinho, porque eu vejo quanto é muito legal o filho que enxerga o pai como um herói, um ídolo. E o Richarlison já é um ídolo para muitas pessoas”, explicou ela.

“Então, eu fico até emocionada. Eu acho que essa ligação entre os dois vai ser muito linda e, por mais que seja um nome diferente, que não agrade a todos, agrada a mim e agrada muito. É um nome muito único”, disse Amanda.

Amanda Araújo justifica a escolha do nome Richarlison Jr

A influencer justificou sua escolha mais uma vez para o nome de seu filho. “Eu tenho muito orgulho desse nome. Tenho certeza de que o Rick (Richarlison) tem muito orgulho desse nome e, assim, na minha cabeça, faz muito mais sentido eu colocar o nome do filho com um significado, um nome importante, um legado com uma história, do que colocar um nome estético, pra ficar bonitinho ”.

“Então, realmente, eu acho Richarlison um nome lindo e eu acho o Richarlison lindo e eu vou bater nessa tecla, porque a beleza está nos olhos de quem vê e tá tudo bem, gente, não precisa agradar todo mundo, mas é muito desconfortável ficar recebendo o tipo de comentário, tipo: ‘Nossa, ela estragou a vida do filho’. Eu tenho certeza de que o meu filho vai ser abençoado de todas as formas, com todo carinho, com tudo que ele vai ter acesso. Eu acho que o nome não vai ser o problema não com a gente”, finaliza.

