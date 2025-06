Amanda Araújo exibe vídeo inédito do parto do primeiro filho com Richarlison

A influenciadora digital Amanda Araújo compartilhou um vídeo inédito do nascimento de seu primeiro filho com o jogador de futebol Richarlison

A influenciadora digital Amanda Araújo compartilhou, nesta terça-feira, 17, um vídeo inédito do nascimento de seu primeiro filho, Richarlison Júnior, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Richarlison. O parto aconteceu em uma maternidade em Maringá, no Paraná, no último domingo, 15.

No registro, Amanda mostrou detalhes do momento especial e da chegada do pequeno. “Meu parto, a melhor experiência que já tive na minha vida. Não sei descrever a sensação de segurar meu filho pela primeira vez, sentir o cheirinho dele, escutar o chorinho… foram momentos que mudaram minha vida pra sempre”, iniciou ela na legenda.

Em seguida, ela agradeceu o apoio do jogador durante o processo. "Meu bebê, você foi a melhor coisa que me aconteceu, te amo tanto que não cabe no peito. Richarlison, meu amor, obrigada por estar comigo e por cuidar tanto de mim, sem você eu não teria conseguido, você é o melhor papai do mundo".

Em seguida, a influenciadora elogiou a mãe. "Obrigada mamãe, por cuidar de mim e por me fazer forte, me inspirei muito em você e vou continuar me inspirando todos os dias pra dar amor pro meu filho igual você me deu". E finalizou: "Queria agradecer a todo mundo que participou desse momento, a equipe de profissionais".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por amanda araujo (@amandinha.ad)

Como foi a escolha do nome do bebê?

Recentemente, Amanda Araújo se manifestou sobre a escolha do nome do bebê. Em suas redes sociais, a influenciadora digital esclareceu que já é tradição em sua família nomear o filho igual ao pai como forma de homenagem.

"Eu tenho muito orgulho desse nome. Tenho certeza de que o Rick [Richarlison] tem muito orgulho desse nome e, assim, na minha cabeça, faz muito mais sentido eu colocar o nome do filho com um significado, um nome importante, um legado com uma história, do que colocar um nome estético, pra ficar bonitinho", declarou ela. Leia mais!

Leia também:Amanda Araújo, namorada do Richarlison, se declara para jogador após chá revelação