Alexandre Pato posta foto com o filho e aponta semelhança curiosa

O jogador de futebol Alexandre Pato compartilhou uma foto com o filho, Benjamin, e chamou a atenção ao apontar uma semelhança entre eles
Alexandre Pato usou as redes sociais nesta terça-feira, 12, para compartilhar um clique inédito com o filho, Benjamin, de um ano, fruto de seu casamento com Rebeca Abravanel.
Na imagem postada no feed, o jogador de futebol aparece segurando o menino no colo durante um passeio e aproveitou para dividir uma semelhança que notou entre os dois. Pato apontou que o cabelo do herdeiro é igual ao seu: "Clone capilar detectado", escreveu ele na legenda da publicação.
A publicação encantou os seguidores. "Que fofo", disse uma seguidora. "Esses cachinhos", escreveu outra. "Não aguento", comentou uma fã. "Cachinhos dourados", falou mais uma.
Recentemente, Rebeca Abravanel dividiu um momento encantador com Benjamin. Nos Stories do Instagram, a apresentadora compartilhou uma foto em que ela e o menino aparecem caminhando em um local cheio de árvores. Depois, ela também mostrou alguns animais
A apresentadora Rebeca Abravanel abriu a intimidade e compartilhou em seus stories um bilhete que recebeu em uma de suas encomendas. A famosa então mostrou o papel rasgado sem querer. A herdeira de Silvio Santos contou que recebeu o recado em um dos pedidos que fez pela internet e ao tentar abrir a embalagem acabou acidentalmente cortando o papel, no qual estava escritas algumas palavras especiais para ela.
A comunicadora do SBT então contou que fica emocionada ao receber homenagens por ser da família do pai. "Fiz um pedido no Mercado Livre e o fornecedor enviou esse bilhete junto (está cortado pois na hora de abrir cortei a embalagem, pois não sabia que teria esse bilhete)", escreveu. "Das coisas que me emocionam", comentou.
