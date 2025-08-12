CARAS Brasil
Clone!

Alexandre Pato posta foto com o filho e aponta semelhança curiosa

O jogador de futebol Alexandre Pato compartilhou uma foto com o filho, Benjamin, e chamou a atenção ao apontar uma semelhança entre eles

Daniela Santos
Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 12/08/2025, às 14h50

Alexandre Pato posta foto com o filho
Foto: Reprodução/Instagram

Alexandre Pato usou as redes sociais nesta terça-feira, 12, para compartilhar um clique inédito com o filho, Benjamin, de um ano, fruto de seu casamento com Rebeca Abravanel

Na imagem postada no feed, o jogador de futebol aparece segurando o menino no colo durante um passeio e aproveitou para dividir uma semelhança que notou entre os dois. Pato apontou que o cabelo do herdeiro é igual ao seu: "Clone capilar detectado", escreveu ele na legenda da publicação. 

A publicação encantou os seguidores. "Que fofo", disse uma seguidora. "Esses cachinhos", escreveu outra. "Não aguento", comentou uma fã. "Cachinhos dourados", falou mais uma. 

Recentemente, Rebeca Abravanel dividiu um momento encantador com Benjamin. Nos Stories do Instagram, a apresentadora compartilhou uma foto em que ela e o menino aparecem caminhando em um local cheio de árvores. Depois, ela também mostrou alguns animais

Confira:

Linha do Tempo: Alexandre Pato e Rebeca Abravanel

  • Encontro inicial: Em 2018, durante uma viagem à Suécia, Rebeca Abravanel pediu para tirar uma foto com Alexandre Pato, o que marcou o início do contato entre eles.
  • Reencontro e início do namoro: Após um ano, eles se encontraram novamente em São Paulo, onde o relacionamento começou a se desenvolver.
  • Assumindo o namoro: Em dezembro de 2018, o casal assumiu publicamente o namoro, sendo vistos juntos em Trancoso, na Bahia, durante o Réveillon.
  • Casamento: Em 29 de junho de 2019, Alexandre Pato e Rebeca Abravanel se casaram em uma cerimônia íntima na mansão da família Abravanel, em São Paulo, com a presença de familiares e amigos próximos.
  • Nascimento do filho: Em 12 de janeiro de 2024, o casal deu as boas-vindas ao primeiro filho, Benjamin, nascido em São Paulo.
  • Momentos familiares: Desde o nascimento de Benjamin, Pato e Rebeca têm compartilhado momentos especiais em família, incluindo celebrações e registros nas redes sociais.

Rebeca Abravanel se emociona ao receber recado em encomenda

A apresentadora Rebeca Abravanel abriu a intimidade e compartilhou em seus stories um bilhete que recebeu em uma de suas encomendas. A famosa então mostrou o papel rasgado sem querer. A herdeira de Silvio Santos contou que recebeu o recado em um dos pedidos que fez pela internet e ao tentar abrir a embalagem acabou acidentalmente cortando o papel, no qual estava escritas algumas palavras especiais para ela.

A comunicadora do SBT então contou que fica emocionada ao receber homenagens por ser da família do pai. "Fiz um pedido no Mercado Livre e o fornecedor enviou esse bilhete junto (está cortado pois na hora de abrir cortei a embalagem, pois não sabia que teria esse bilhete)", escreveu. "Das coisas que me emocionam", comentou.

Leia também:Rebeca Abravanel surge em clique encantador com Alexandre Pato e o filho

Daniela Santos

