Alexandre Pato encanta com foto do filho com Rebeca Abravanel: 'Meu amor'

Alexandre Pato encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto de Benjamin, de um aninho, seu filho com a apresentadora Rebeca Abravanel.

No clique postado no perfil oficial do jogador de futebol, o neto de Silvio Santos (1930-2024) aparece correndo em um gramado e o papai coruja se derreteu com o momento. "Senhor, como você é tão perfeito!! Meu amor", declarou ele na legenda.

O post recebeu diversas curtidas e elogios. "Lindo", disse uma seguidora. "Príncipe", escreveu outra. "Deus abençoe sempre família amada", desejou uma fã. "Que amor", comentou mais uma. "Bebê maravilhoso", falou uma admiradora.

Vale lembrar que Alexandre Pato não se aposentou dos gramados ainda. O jogador de futebol decidiu se afastar do esporte para curtir a família no final de 2023, quando acabou o contrato com o São Paulo FC. O atleta falou sobre sua decisão ao responder uma pergunta de um internauta.

"Por que você parou de jogar tanto cedo?", perguntou um usuário. Então, o atleta negou que já esteja aposentado. "Não parei. Quis acompanhar o nascimento do meu filho, dei um tempo para esse momento tão especial", respondeu.

Confira:

Rebeca Abravanel mostra momento com Alexandre Pato e se declara

A apresentadora Rebeca Abravanel compartilhou uma nova foto com o marido, Alexandre Pato, na rede social. Recentemente, famosa postou o registro com o amado e aproveitou a imagem para se declarar para ele.

Casada com o jogador de futebol desde junho de 2019, a herdeira de Silvio Santos escreveu mais uma vez sobre seu amor por ele. Juntos, o casal tem um filho, Benjamin, de um ano, que roubou a cena recentemente ao aparecer em fotos com a família. "Você", disse a irmã de Patricia Abravanel na legenda ao colocar também um coração. "Gostei amor! Você tá muito linda! Combinou", declarou-se o atleta. Veja a foto!

