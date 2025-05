Além de Ludmilla: veja famosas que escolheram ter filhos nos Estados Unidos

Assim como Ludmilla e Brunna Gonçalves, outras famosoas também escolheram o solo americano para o nascimento de seus filhos. Relembre!

A cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves deram as boas-vindas à primeira filha do casal,Zuri, nesta quarta-feira, 14, em Miami, nos Estados Unidos. Assim como as mães da pequena, outras famosas também escolheram o solo americano para o nascimento de seus filhos — que passaram a ter cidadania norte-americana. Relembre celebridades que seguiram o mesmo caminho:

Simone Mendes

A cantora Simone Mendes deu à luz Zaya em fevereiro de 2021, em Orlando, nos Estados Unidos. A menina, que é fruto da sua relação com o empresário Kaká Diniz, nasceu pesando 3,65 kg, com 52 cm, de um parto cesárea.

"Estou muito emocionada em ter minha filha em meus braços. Ela é linda e, agora sim, nossa família ficou completa. Estamos felizes e muito bem. Obrigada pelo carinho de todos os fãs que torcem tanto pela minha família", disse a sertaneja na época.

A pequena completou 4 anos de vida recentemente. Vale lembrar que além de Zaya, Simone Mendes e Kaká Diniz também são pais de Henry, de 10 anos de idade.

Simone Mendes celebrou nascimento da filha, Zaya

Claudia Leitte

A pequena Bela, filha da cantora Claudia Leitte e Márcio Pedreira, nasceu no dia 20 de agosto de 2019 em Miami, nos Estados Unidos. A menininha hoje está com cinco anos de idade. Eles também são pais de Davi, de 15 anos, Rafael, de 12.

Vale lembrar que em julho do ano passado, Claudia Leitte renovou os votos com o esposo em uma cerimônia com os herdeiros. O casal selou a união em 2007.

Thayra Machado

Os filhos do cantor Hudson, da dupla sertaneja com Edson, e a esposa, Thayra Machado também nasceram no exterior. Davi veio ao mundo em 2015 e Helena em 2017. Atualmente, o filho mais velho do casal está com 9 anos e a caçula com 7.

Recentemente, o casal reuniu amigos e familiares para celebrar os 10 anos de casamento em uma renovação de votos emocionante. A festa foi realizada em Limeira, interior de São Paulo, local onde os dois residem.

Karina Bacchi

Karina Bacchitambém escolheu dar à luz ao filho Enrico fora do Brasil. O bebê nasceu em agosto de 2017 em uma maternidade de Miami, nos Estados Unidos. Segundo a atriz falou ao UOL naquele ano, a intenção era de que a criança tivesse nacionalidade americana, brasileira e italiana. "Amo o Brasil, mas também quero que o meu filho tenha múltipla cidadania, para ampliar as oportunidades", afirmou.

Andressa Ferreira

O filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira, Bento Miranda, nasceu em Miami, nos Estados Unidos, em janeiro de 2020. O bebê foi concebido por fertilização in vitro e o acompanhamento foi realizado por médicos americanos.

Recentemente, o garoto ganhou uma grande festa em um buffet para celebrar a data com a família e amigos. Inclusive, Gretchen e Sula Miranda apareceram na comemoração.

Luciana Gimenez

A apresentadora Luciana Gimenez tem um apartamento em Nova York e teve dois filhos por lá: Lucas Jagger, de seu relacionamento com o cantor Mick Jagger, nasceu em 1999. Já Lorenzo Gabriel, filho dela com o empresário Marcelo de Carvalho, nasceu em 2011.

