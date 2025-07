Agora pai de quatro, relembre como Neymar anunciou a chegada dos outros três filhos

A influenciadora digital Bruna Biancardi deu à luz Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr, na madrugada deste sábado, 5

A influenciadora digital Bruna Biancardi deu à luz Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr, na madrugada deste sábado, 5, no Hospital São Luiz Star, em São Paulo. Com a chegada dela, o craque é pai de 4 crianças: Davi Lucca, de 13 anos, Mavie, de 1ano, e Helena, de 1 anos. Com isso, que tal relembrar o anúncio do nascimento das crianças?

A chegada de Davi Lucca

Davi Lucca, o primeiro filho de Neymar, é fruto do relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas. Ele nasceu em 24 de agosto de 2011, em uma maternidade de São Paulo. Na época, o jogador anunciou a chegada do filho por meio de um post no antigo Twitter.

O atleta compartilhou uma foto com o bebê no colo e celebrou: “É com muita felicidade que venho anunciar o nascimento do meu filho, Davi Lucca, na manhã desta quarta-feira, 24 de agosto, no Hospital São Luiz, em São Paulo. São 2,810 kg de pura ‘ousadia e alegria’! Agradecemos muito a Deus por esta benção que é o Davi Lucca na nossa vida!”, disse ele.

Na época, Neymar Jr. tinha 19 anos e atuava pelo Santos, que o liberou para acompanhar o nascimento do filho. Ele e Carol Dantas viveram um breve relacionamento após se conhecerem na igreja que frequentavam.

Neymar Jr e Davi Lucca no dia do nascimento do herdeiro em 2011 - Foto: Reprodução / Twitter

O nascimento de Mavie

Fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi, Mavie nasceu no dia 6 de outubro de 2024 em uma maternidade de São Paulo. No dia do parto, Neymar estava na Arábia Saudita e entrou rapidamente em um jatinho para voltar ao Brasil. Com isso, ele a conheceu em suas primeiras horas de vida.

O casal anunciou o nascimento por meio de um post nas redes sociais. “Nossa Mavie chegou para completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós. Obrigada por ter nos escolhido”, escreveram na legenda.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

E Helena?

Já a terceira filha de Neymar Jr é fruto de um breve affair com a modelo Amanda Kimberlly. Helena foi apresentada pelo pai nas redes sociais 16 dias após o seu nascimento. A pequena nasceu no dia 3 de julho de 2024 em uma maternidade de São Paulo e sua chegada foi acompanhada pela família paterna.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

O parto de Mel

A filha caçula do jogador veio ao mundo na madrugada deste sábado, 5, no Hospital São Luiz Star, em São Paulo. A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias e a família ainda não se pronunciou ofialmente.Segundo noticiou o portal, Bruna chegou à unidade de saúde por volta da meia-noite, levada por uma ambulância, e passou por uma cesariana de emergência após o rompimento da bolsa. A irmã de Mavie nasceu por volta de 3h da manhã.

