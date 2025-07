À espera do 1º filho com Nattanzinho, Rafa Kalimann posa radiante

Nas redes sociais, a atriz Rafa Kalimann compartilhou momentos especiais da gravidez da primeira filha, Zuza

Rafa Kalimann tem vivido intensamente a experiência da maternidade e compartilhado momentos especiais dessa nova etapa com quem a acompanha nas redes sociais. Esperando sua primeira filha, Zuza, fruto do relacionamento com o cantor Nattanzinho, a atriz tem encantado ao mostrar o avanço da gestação.

Nesta quarta-feira, 23, usando um look confortável que deixou em evidência sua barriga já saliente, ela dividiu alguns momentos com os seus seguidores. “Repetitiva em registros em restaurantes ultimamente, porque tem sido o meu rolê preferido”, disparou a ex-BBB em um dos registros.

Meses antes de confirmarem a gravidez, em fevereiro deste ano, boatos já circulavam sobre uma possível gestação de Rafa Kalimann. Durante um show, Nattan chegou a brincar no palco, se autointitulando "pai de família". Na ocasião, ele tratou o comentário como uma piada e negou que a namorada estivesse grávida.

Revelação da gravidez

Para dar a notícia da gravidez, a ex-sister escolheu um momento íntimo e cheio de afeto. Ela sugeriu ao cantor Nattan que trocassem cartas como forma de demonstrarem carinho um pelo outro. Foi na carta escrita por Rafa que veio a grande revelação: eles estavam esperando um bebê.

Ao ler a mensagem, Nattan não conteve a emoção. Visivelmente tocado, ele demonstrou o quanto desejava viver essa experiência ao lado da companheira. O casal se abraçou longamente, tomado pela alegria da descoberta. Em um vídeo compartilhado nas redes, gravado em um ambiente reservado, os dois aparecem emocionados enquanto leem as cartas. “Tem mais um coraçãozinho batendo aqui”, escreveram na legenda da publicação, celebrando o início dessa nova fase.

Cabe destacar que Rafa Kalimann e o cantor Nattan tornaram pública a relação em dezembro de 2024. Antes de engatar o romance atual, a influenciadora teve um relacionamento com o ator Allan Souza Lima, que chegou ao fim no fim de novembro do mesmo ano.

