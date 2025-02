Longe de casa, Zezé Di Camargo se declara à Graciele

O cantor Zezé Di Camargo diz que a esposa Graciele Lacerda é "extraordinária" após a nora disparar indireta contra a influencer nesta segunda-feira, 3

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo, de 62 anos, decidiu enumerar as qualidades da esposa, Graciele Lacerda, de 44, ao encontrar uma foto em seu celular da amada dormindo com a filha do casal, Clara Lacerda Camargo, de um mês. O artista, que cumpre uma agenda de shows pelo Brasil, anunciou que em breve estará de volta em casa e se declarou à mulher.

"Dois dias longe de casa e a saudade já aperta… Olhando meu celular, me deparei com esse registro que fiz durante a madrugada. Você é uma mulher e companheira incrível, e eu nunca tive dúvida de que seria uma mãe extraordinária", escreveu na legenda publicação em seu perfil no Instagram.

E listou as qualidades de Graciele. "Sua força e sua garra me fazem admirar ainda mais a mulher que você é. O amor e a paixão são essenciais em qualquer relação, mas quando se unem à admiração, a perfeição deixa de ser um ideal distante e se torna algo real e palpável. Já, já estou em casa, para matar a saudades de vocês. Te amo", concluiu.

Confira, abaixo, o registro publicado no perfil do Instagram de Zezé:

Graciele Lacerda recebe indireta da nora, Amabylle Eiroa

A declaração de Zezé à Graciele acontece após a decoradora Amabylle Eiroa, namorada de Igor Camargo - filho de Zilu Camargo e do cantor, disparar uma indireta à influenciadora. A jovem, que já viveu um atrito com a madrasta do namorado, Lacerda, reacendeu a tensão por causa de uma foto em um vídeo.

Isso porque Amabylle não gostou de ver que Graciele colocou uma foto de Igor no quarto da filha. No último domingo, 2, a influencer mostrou um vídeo com detalhes de como é a decoração do quarto da filha. Entre as imagens, é possível ver uma foto de Igor, Wanessa Camargo e Camilla Camargo, que são os três filhos mais velhos de Zezé.

Diante disso, a namorada de Igor questionou a foto do rapaz no vídeo público. Confira!

