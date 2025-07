Zezé Di Camargo toma susto com pesadelo envolvendo Graciele Lacerda: 'Falou'

A influenciadora digital Graciele Lacerda explicou por que viajou com a filha, Clara, de seis meses, para encontrar o marido, o cantor Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta segunda-feira (14) para explicar por que viajou com a filha, Clara, de seis meses, para encontrar o marido, o cantor Zezé Di Camargo, que está em Goiânia cumprindo agenda de shows. Nos stories, ela contou que o sertanejo ligou assustado após ter um pesadelo.

" Me ligou assustado de manhã porque sonhou comigo e falou para eu vir, e mandou um avião buscar", disse ela, rindo da situação. "Agora eu estou bem. Agora eu estou feliz", confessou o sertanejo após reencontrar a esposa e a filha.

Ainda nesta segunda-feira, Graciele compartilhou novas fotos ao lado da filha, que chamou atenção pelo look cheio de estilo. Para a viagem com a mamãe, Clara usou um vestido com blusa de manga longa, sapatinhos e uma tiara de laço no cabelo.

Já Graciele apostou em um cropped de manga longa, calça jeans e tênis. "Saindo da rotina. Indo ali rapidinho matar a saudade do papai!!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Introdução alimentar da filha de Zezé e Graciele

Mais cedo, a mulher de Zezé mostrou a menina experimentando uma fruta. "Hoje eu dei morango para a Clara. Achei que ela ia fazer muita cara assim (de quem não gostou). Ela gostou. Ela gostou do morango, ela só não conseguia segurar porque escorregava da mão dela. Mas aí eu colocava na boca dela, ela arrancava pedaço com a gengiva", contou Graciele.

Em outro momento, a pequena surgiu segurando e mordendo uma cenoura sozinha. "Registros de mais cedo, quando surpreendi minha mamãe ao mostrar o quanto gostei de cenoura", escreveram ao compartilhar os cliques da garota experimentando o legume.

