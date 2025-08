Zezé Di Camargo presta homenagem especial no aniversário da mãe: 'Mulher de fé,'

O cantor Zezé Di Camargo compartilhou fotos com a mãe, dona Helena Camargo, e escreveu uma bela mensagem no aniversário de 81 anos dela

Zezé Di Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma homenagem especial para sua mãe, dona Helena Camargo, que completou 81 anos neste sábado, 2.

Em seu perfil oficial, o cantor compartilhou várias fotos dos dois juntos e também da matriarca da família com a neta, Clara, de sete meses, fruto de seu casamento com Graciele Lacerda, e a parabenizou por mais um ano de vida.

"Hoje é o dia dela… minha mãe, Dona Helena! Uma mulher de fé, de força e de um amor que ensina sem precisar de palavras. Ser seu filho primogênito é um orgulho que carrego na alma. Suas orações me acompanham em cada passo da minha vida. Que Deus continue te abençoando! Te amo! Zz Di Camargo", declarou o artista na legenda da publicação.

Dona Helena Camargo também recebeu homenagens de outros membros da família. A cantora Wanessa Camargo também fez questão de parabenizar a avó em seu perfil. "Dona Helena, nossa matriarca, nossa força, nosso coração! A senhora é a alma que nos une, que nos ensina sobre amor, fé, trabalho e resiliência. Como primeira neta, tenho um orgulho imenso de carregar um pedacinho da sua história em mim. O seu olhar doce, a sua força silenciosa, sua sabedoria simples, mas profunda… tudo em você é inspiração. Obrigada por ser esse alicerce firme e, ao mesmo tempo, tão amoroso. Hoje celebramos a sua vida e tudo que a senhora representa para nós. Feliz aniversário, vó! Te amo", disse ela.

Graciele Lacerda compartilhou uma foto da sogra com Clara e a homenageou nos Stories. "Hoje Celebramos a vida de uma mulher incrível, cheia de luz, sabedoria e amor. Você é uma bênção em nossas vidas, um exemplo de fé, força e carinho. Que Deus continue te abençoando com saúde, alegria e muitos momentos felizes. Te amamos muito vovó!", escreveu a influenciadora digital.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Mãe de Zezé Di Camargo marca presença na festa de mesversário da neta caçula

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais para mostrar as fotos da festa de mesversário de Clara, sua filha com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo. A menina completou sete meses de vida e ganhou uma festa com o tema da princesa Rapunzel, em Goiânia, com direito a presença da avó paterna, Helena Camargo, e outros familiares.

Para a festa, a bebê surgiu fantasiada como a personagem, com direito a uma trança na cabeça. Graciele também combinou seu look com o da filha. A influenciadora digital surgiu usando um vestido lilás e uma sandália, além disso, ela também fez uma trança em seu cabelo. Já Zezé usou uma camiseta branca e uma calça.

Ao dividir os registros, a mamãe se derreteu: "Era uma vez… uma princesa morena, de cabelos curtinhos e olhos curiosos, que completou 7 meses! No alto da sua torre imaginária, ela não precisou de tranças longas pra encantar, bastou o seu sorriso e olhar meigo para iluminar as nossas vidas! Filha, como te amamos!", escreveu a famosa na legenda.

A mulher de Zezé também compartilhou um vídeo para mostrar os detalhes da fantasia. A bebê surgiu com um vestido igual ao da princesa e também com tranças. "Hoje é dia de soltar as tranças e comemorar: a nossa princesinha Clara, que completa 7 meses! E dessa vez, o nosso castelo foi montado em Goiânia, com direito a muito amor e a presença especial da vovó Helena! Nossa Clara Rapunzel comemora sete meses de luz, de descobertas, de sonhos e de muito amor!", disse ela.

