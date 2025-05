Zezé Di Camargo mostra momento especial com Graciele e a filha

Fofura e amor! Zezé Di Camargo mostra momento com Graciele Lacerda e a filha deles, Clara, e encanta os seguidores com selfie logo ao acordar

O cantor Zezé Di Camargo encantou ao postar um momento de sua intimidade com Graciele Lacerda e a filha deles, Clara Lacerda Camargo, de quase cinco meses. Neste sábado, 24, logo ao acordar, o sertanejo compartilhou a selfie com as duas e esbanjou muito amor.

Ao lado delas, ainda deitado na cama, o artista surgiu curtindo o momento em família. Claro que a bebê roubou a cena com sua fofura. Usando um pijama com estampa de coração, a pequena apareceu olhando para a câmera com os pais.

"Meu bom dia hoje foi especial", escreveu Zezé Di Camargo na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram o trio. "Que lindo", elogiaram. "Muito especial", disseram outros.

Quem acompanha Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda na rede social sabe que, com frequência, ele surge com a bebê nos braços. Inclusive, várias vezes, os internautas apontaram forte semelhança de Clara com o pai e o avô.

Graciele Lacerda já perdeu cerca de 11 kg

Após mais de um mês da chegada de Clara, Graciele Lacerda já tinha perdido 11 kg seguindo uma alimentação saudável e respeitando seu momento . Segundo Mariana Laperrière, nutricionista da famosa, o emagrecimento é um processo individual, dependendo de vários fatores como hormônios, atividade física, sono e alimentação.