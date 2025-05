O cantor sertanejo Zezé Di Camargo mostra foto ao lado da esposa, Graciele Lacerda, e da filha caçula, Clara, para contar uma novidade para os seus seguidores nas redes sociais

Na noite desta quarta-feira, 14, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, de 62 anos, decidiu contar uma novidade ao falar sobre a turnê, que realizará em maio. Em foto publicada no Instagram, ele apareceu ao lado da esposa, Graciele Lacerda, de 44, e da filha caçula deles, Clara, de quatro meses, para fazer a revelação: as duas estarão com o artista na primeira etapa da turnê:

“Hoje começo mais uma maratona de shows e só paro no dia 26 de maio. Mas, dessa vez, com um detalhe que faz toda a diferença: minhas duas princesas estão comigo nessa primeira etapa da turnê! Que privilégio dividir esses momentos com elas ao meu lado. Bora viver essa jornada, que já começou especial com esse registro antes de voarmos rumo a Goiânia!”,escreveu na legenda da publicação.

Na seção de comentários, os fãs reagiram: "Você merece tudo isso. Deus abençoe sempre a sua caminhada e a sua família!"; "Deus abençõe!!! Ver você no palco é sempre um presente, imagina seu gás com essa presença mais do que especial te assistindo? Bom trabalho!" e "Lindos! Que Deus os abençoe sempre", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação.

Confira, abaixo, o anúncio de Zezé:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Dia das Mães

A influencer Graciele Lacerda celebrou o seu primeiro Dia das Mães, celebrado no domingo, 11, ao lado da primogênita e de sua família. Zezé, inclusive, a presenteou com joias em virtude da data especial.

Em sua rede social, Graciele surgiu ao lado da mãe, Maria das Graças Lacerda, e da herdeira. A empresária do ramo da saúde viajou para Vitória, no Espírito Santo, para celebrar a data em família.

Já Zezé não pôde estar presente na ocasião por causa de sua agenda de show. Nesta segunda-feira, 12, o sertanejo mostrou o seu reencontro com a filha. Veja!

Leia também: Graciele Lacerda mostra Clara, sua filha com Zezé Di Camargo, usando sua primeira calça jeans