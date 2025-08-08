Zeca Pagodinho lamenta morte de Arlindo Cruz: 'Vá com Deus, meu compadre!'

O cantor Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira, 8, aos 66 anos; ele sofreu um AVC em 2017, e lidava com sequelas graves desde então

Zeca Pagodinho usou as redes sociais para lamentar a morte de seu compadre e parceiro de música, o cantor Arlindo Cruz. O artista morreu nesta sexta-feira, 8, aos 66 anos.

Em seu perfil oficial, o cantor compartilhou um vídeo para se despedir do amigo de longa data. "Morre hoje o meu compadre, meu parceiro e meu amigo Arlindo Cruz! Que Deus te receba de braços abertos! Sofreu muito e agora merece descansar um pouco! Vá com Deus, meu compadre!", disse Zeca.

A morte de Arlindo foi confirmada pela família. O artista estava afastado da cena musical desde 2017, quando sofreu um AVC durante o banho. "Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores."

"Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo", escreveram.

Confira:

Relembre a história de amor de Arlindo Cruz e Babi Cruz

O sambista Arlindo Cruz faleceu nesta sexta-feira, 8, aos 66 anos após viver por vários anos com as sequelas do AVC. Ele deixou a viúva, Babi Cruz, e dois filhos, Arlindinho, de 33 anos, e Flora, de 22 anos. Relembre aqui a história de amor do casal.

Arlindo conheceu a esposa, Babi, quando ela tinha apenas 15 anos de idade e ele estava com 27 anos. Os dois se encontraram pela primeira vez em um show da cantora Beth Carvalho (1946-2019). Em uma participação antiga no programa Esquenta, Arlindo relembrou este momento: "Tinham uns amigos nossos que estavam fazendo show com a Beth também. E aí um deles me falou: ‘Arlindo, tem uma menina de 15 anos linda, maravilhosa’. Eu já fui para o show para ver. Independentemente de ver a Beth Carvalho, eu fui". Então, eles foram apresentados por um amigo em comum e logo começaram a namorar.

Os dois viveram juntos e tiveram filhos antes de realizarem uma cerimônia de casamento. Eles só subiram ao altar em maio de 2012, durante um evento no Rio de Janeiro para mais de 600 convidados. Inclusive, a cerimônia religiosa contou com celebrantes de várias religiões, incluindo um padre, uma ministra da igreja messiânica e um pastor evangélico.

No livro O Sambista Perfeito, de Marcos Salles, Babi Cruz falou sobre o casamento deles. "A gente tinha tudo para dar errado, e deu certo! A paixão é aquela coisa que esquenta com o momento, mas não sustenta uma relação. Ninguém fica apaixonado o tempo todo, a vida real é outra história. A nossa relação sexual sempre foi muito legal, muito forte. Arlindo foi meu primeiro homem e poderia ter sido o único se o destino não tivesse feito tanta agonia na nossa vida. Por incrível que pareça, não foi o sexo que me fez falta, foi a solidão que me apavorou. Foram cinco anos e meio dormindo e acordando sozinha, sem perspectiva de voltar a ter o Arlindo na minha companhia, aquela coisa de trocar ideia, de esquentar o pé, de você se sentir protegida, amparada pelo seu homem", disse ela, que teve um namorado, André Caetano, depois que o marido ficou com as sequelas do AVC. Saiba mais!

