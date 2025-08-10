Zé Vaqueiro abre o coração sobre ser pai: 'Amar de um jeito que eu nem imaginava'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Zé Vaqueiro falou sobre sua conexão com o filho, Daniel, e a perda do caçula, Arthur
Um dos grandes nomes da música brasileira, o cantor Zé Vaqueiro tem o desafio de conciliar sua agenda de shows com um dos papéis mais importantes da sua vida: o de ser pai. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista contou como se faz presente na vida do filho, Daniel, de cinco anos, apesar dos compromissos profissionais. Ele também contou como a morte do caçula, Arthur, o ensinou a ser mais forte.
"Ser pai é um presente de Deus. É ter um pedaço do coração batendo fora do peito, é aprender a amar de um jeito que eu nem imaginava que existia. É responsabilidade, cuidado, mas também é a maior alegria da minha vida", disse o famoso, citando o momento mais marcante da paternidade. "Segurar meus filhos no colo pela primeira vez. É uma sensação que não dá para explicar", confessou o marido de Ingra Soares.
Zé Vaqueiro também contou que tenta aproveitar todos os momentos com o filho quando não está cumprindo sua agenda de trabalho. "Quando estou em casa, gosto de aproveitar cada momento simples: assistir a um filme junto, brincar, ensinar o Daniel a andar de bicicleta, coisas assim. Esses momentos que parecem pequenos valem mais do que qualquer coisa", afirmou.
E mesmo quando está viajando, o cantor se faz presente na vida do herdeiro. "É uma relação de muito amor e conexão. Eu tento estar presente mesmo de longe, mandando mensagens, ligando em vídeo, acompanhando o dia a dia. E, quando estou em casa, faço questão de estar 100% ali, sem distração", revelou.
Ver essa foto no Instagram
Arthur, o filho caçula de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, morreu em julho do ano passado, aos 11 meses. O menino nasceu com malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, também conhecida como síndrome de Patau.
"O Arthur me ensinou que o amor de pai não tem medida, que a gente se torna mais forte do que imagina e que a fé é o que sustenta a gente nos dias difíceis", disse o artista, refletindo sobre o que representa ser pai após esse período que viveu. "Ser pai é entender que cada momento é único, é viver intensamente ao lado e guardar no coração cada sorriso, cada abraço, cada olhar. É honrar a missão que Deus me deu."
Por fim, Zé Vaqueiro também deixou uma mensagem para os pais que passaram pela mesma situação dele de perder um filho. "Eu diria para manter a fé, porque Deus sabe de todas as coisas, mesmo quando a gente não entende. Que também guardem as boas lembranças no coração", finalizou.
Leia também:Filho de Zé Vaqueiro ganha festa temática em seu aniversário de 5 anos
HOMENAGEM
'Arlindo Cruz é tão genial que organizou a data da celebração da passagem dele', diz Cissa Guimarães
|Zé Felipe revela se já beijou após se separar de Virginia Fonseca
|Médica explica tratamento de doença que fez Tiago Leifert perder 10 kg: 'Informação'
|Neta de Galvão Bueno se casa em cerimônia luxuosa
|Filhos de Junior Lima surgem em fotos raríssimas com o pai: 'Emoções'
|Virginia ganha caixa de morango do amor avaliada em mais de R$ 11 mil; veja
|Henrique Fogaça abre o coração sobre paternidade: 'Ser pai muda a forma como você enxerga a vida'
|Zé Vaqueiro abre o coração sobre ser pai: 'Amar de um jeito que eu nem imaginava'
|Leo Santana revela como a paternidade transformou sua vida e fala da relação especial com a filha Liz
|Neymar Jr exibe a 1ª foto com os 4 filhos no Dia dos Pais
|Maurício Meirelles largou a carreira para apoiar a esposa no puerpério: ‘Meu filho me ensinou’