Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Zé Vaqueiro abre o coração sobre ser pai: 'Amar de um jeito que eu nem imaginava'
Atualidades / Entrevista

Zé Vaqueiro abre o coração sobre ser pai: 'Amar de um jeito que eu nem imaginava'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Zé Vaqueiro falou sobre sua conexão com o filho, Daniel, e a perda do caçula, Arthur

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 14h30

Zé Vaqueiro e Daniel
Zé Vaqueiro e Daniel - Foto: Reprodução/Instagram

Um dos grandes nomes da música brasileira, o cantor Zé Vaqueiro tem o desafio de conciliar sua agenda de shows com um dos papéis mais importantes da sua vida: o de ser pai. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista contou como se faz presente na vida do filho, Daniel, de cinco anos, apesar dos compromissos profissionais. Ele também contou como a morte do caçula, Arthur, o ensinou a ser mais forte.

"Ser pai é um presente de Deus. É ter um pedaço do coração batendo fora do peito, é aprender a amar de um jeito que eu nem imaginava que existia. É responsabilidade, cuidado, mas também é a maior alegria da minha vida", disse o famoso, citando o momento mais marcante da paternidade. "Segurar meus filhos no colo pela primeira vez. É uma sensação que não dá para explicar", confessou o marido de Ingra Soares.

Zé Vaqueiro também contou que tenta aproveitar todos os momentos com o filho quando não está cumprindo sua agenda de trabalho. "Quando estou em casa, gosto de aproveitar cada momento simples: assistir a um filme junto, brincar, ensinar o Daniel a andar de bicicleta, coisas assim. Esses momentos que parecem pequenos valem mais do que qualquer coisa", afirmou. 

E mesmo quando está viajando, o cantor se faz presente na vida do herdeiro. "É uma relação de muito amor e conexão. Eu tento estar presente mesmo de longe, mandando mensagens, ligando em vídeo, acompanhando o dia a dia. E, quando estou em casa, faço questão de estar 100% ali, sem distração", revelou.

A perda do filho caçula

Arthur, o filho caçula de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, morreu em julho do ano passado, aos 11 meses. O menino nasceu com malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, também conhecida como síndrome de Patau. 

"O Arthur me ensinou que o amor de pai não tem medida, que a gente se torna mais forte do que imagina e que a fé é o que sustenta a gente nos dias difíceis", disse o artista, refletindo sobre o que representa ser pai após esse período que viveu. "Ser pai é entender que cada momento é único, é viver intensamente ao lado e guardar no coração cada sorriso, cada abraço, cada olhar. É honrar a missão que Deus me deu."

Por fim, Zé Vaqueiro também deixou uma mensagem para os pais que passaram pela mesma situação dele de perder um filho. "Eu diria para manter a fé, porque Deus sabe de todas as coisas, mesmo quando a gente não entende. Que também guardem as boas lembranças no coração", finalizou. 

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

Maurício Meirelles compartilha momentos em famíliaMaurício Meirelles largou a carreira para apoiar a esposa no puerpério: ‘Meu filho me ensinou’
