Zé Felipe trata as filhas como 'princesas' e faz surpresa em avião; veja

Acompanhado das filhas, Zé Felipe trata as meninas como 'princesas' e surpreende as pequenas com mimos em avião; confira o que ele fez

O cantor Zé Felipe está com as filhas, Maria Alice e Maria Flor. Nos últimos dias, o famoso contou que levaria as meninas para a praia e ao embarcarem no jatinho particular da família, elas tiveram uma surpresa feita pelo pai.

Como ele já fazia com a mãe delas, Virginia Fonseca, quando era casado, e até com a sogra Margareth Serrão, o herdeiro de Poliana Rocha e Leonardo encheu a aeronave de flores. Além dos buquês, ele colocou outros itens para as garotas.

Orgulhosa com a atitude do filho, a mãe de Zé Felipe repostou a foto das netas vendo os presentes na aeronave. "Cada princesa ganhou flores do papai e muitos mimos! Curtam muito amores e sejam felizes", escreveu a loira.

Enquanto o cantor está com os filhos na praia, Virginia Fonseca está em São Paulo, em seu novo apartamento. A famosa está na cidade gravando seu programa no SBT. Nos últimos dias, ela fez um breve tour para exibir seu novo espaço na capital paulista.

Veja a surpresa que Zé Felipe fez para as filhas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipe)

O divórcio de Zé Felipe e Virginia

Recentemente, equipe do cantor Zé Felipe esclareceu sobre os rumores após ele entrar com o pedido de divórcio de Virginia Fonseca no Tribunal de Justiça de Goiás. Os representantes do artista explicaram que ele não solicitou a guarda dos filhos, já que o ex-casal vai definir a guarda compartilhada dos herdeiros.

Em nota, a equipe informou: "Sobre o pedido de divórcio protocolado por Zé Felipe, temos os seguintes esclarecimentos: Quando há menores envolvidos é necessário que haja um processo judicial. Zé Felipe não pediu a guarda dos filhos. ⁠No processo é mencionado guarda compartilhada tendo como referencial o lar materno. Qualquer outra informação além destas não passam de meras especulações".

Leia também: Amigo de Zé Felipe insinua que Virginia que terminou o casamento: 'Vacilou'