Zé Felipe tranquiliza fãs após precisar levar pontos: 'Deu tudo certo'

O cantor Zé Felipe contou para os seguidores das redes sociais que precisou levar alguns pontos na orelha: "Tudo 100%", tranquilizou

Mais cedo, através dos Stories, o filho do cantor Leonardo e da influenciadora digital Poliana Rocha contou que estava com a orelha doendo após enroscar a toalha no brinco que estava usando. Ele não percebeu que estava preso e acabou puxando.

"Eu tava com um brinco e ele enrolou na toalha. Fui enxugar, enrolou aqui e eu puxei", explicou o cantor no vídeo. Mas ao longo do dia, Zé continuou sentindo dores, então ele resolveu ir ao hospital. "Vou ter que ir dá ponto na orelha ", disse ele.

Ao chegar em casa, o ex-marido da influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou que levou os pontos e ressaltou que estava bem. "Graças a Deus, já em casa, deu tudo certo. Tem quatro pontos atrás, não sei quantos pontos internos. E tudo 100%, só alegria", garantiu.

Confira:

Zé Felipe mostra que levou pontos na orelha - Foto: Instagram

Zé Felipe compartilha música sobre sua separação de Virginia Fonseca

O cantor Zé Felipe surpreendeu ao compartilhar uma música feita por um homem sobre sua separação de Virginia Fonseca. Em um post nos stories do Instagram, ele exibiu o vídeo do homem cantando sobre o término do seu casamento de forma bem-humorada.

"Zé Felipe e a Virginia eram um lindo casal e tiveram três filhinhos. Ninguém pensava que eles iam se largar. Mas esse dia tudo aconteceu, a Virginia não aguentou, do Zé Felipe separou. O Zé Felipe é um homem muito riquinho, é filho do Leonardo que tem umas fazendas. Fazenda de gado e não tá nem aí para a Virginia, ele quer o seu filhinho", dizia a música. Ouça aqui!

