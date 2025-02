Zé Felipe revela ciúmes ao ver atitude de Virginia Fonseca

Após ver atitude ousada de Virginia Fonseca na rede social, Zé Felipe revela ciúmes em mensagens para a influenciadora; veja o que aconteceu

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou uma conversa que teve com o marido, o cantor Zé Felipe, pelo celular. Nesta quarta-feira, 12, a empresária postou um clique ousado em sua rede social e o esposo reagiu ao ver a foto.

Usando apenas uma regata, a famosa apareceu fazendo pose e o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha acabou revelando que ficou com ciúmes da atitude da amada. Na conversa, ele disse que teve o sentimento e que estava com saudades, já que ela está em São Paulo gravando seu programa no SBT.

"Gostou?", perguntou ela ao ver que o marido reagiu ao ver a foto. "Gostei, mas fiquei com ciúmes, mas gostei, tô com saudade", escreveu para a loira.

Recentemente, Zé Felipe falou sobre se casar com Virginia Fonseca com uma grande festa. É bom lembrar que a união deles aconteceu durante a pandemia após nove meses de relacionamento. Quando completaram três meses, eles surprenderam com a gravidez da primogênita, Maria Alice, que hoje está com três anos. Além dela, os famosos são pais de Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de cinco meses.

Virginia Fonseca anuncia namoro da mãe

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, está oficialmente namorando. Quem deu a notícia foi a própria influenciadora em sua rede social. Nesta segunda-feira, 10, a empresária reencontrou a mãe em São Paulo e compartilhou a novidade.

Após passar alguns dias com a família na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, sem Margareth, que ficou em Goiânia para curtir com o amado, o sanfoneiro Danilo Nascimento, de 38 anos, a apresentadora do SBT teve o encontro no apartamento dos sogros com a mãe e se atualizou sobre as novidades. Saiba mais o que aconteceu aqui!