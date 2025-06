Zé Felipe reflete sobre sofrimento após fim do casamento com Virginia: 'O importante...'

O cantor Zé Felipe fez um novo desabafo sobre o fim de seu casamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca. Leia mais

O cantor Zé Felipe fez um novo desabafo sobre o fim de seu casamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca. Em entrevista ao portal LeoDias, ele falou sobre a tristeza diante das mudanças em sua vida, mas destacou que, acima de tudo, o mais importante é ter saúde.

“Eu acho que toda mudança na vida da gente é difícil, só que, graças a Deus, esses dias eu estava pensando: o mais importante a gente tem, que é a saúde”, iniciou ele, que enfatizou: “Acho que você acordar e ver seus filhos correndo com saúde… Todo o resto é resto, o resto se encaixa".

" O importante é que eu sei que a Virginia me deu o maior presente da minha vida, que são meus filhos, e eu também dei para ela o maior presente com a bênção de Deus. O resto vai se encaixando, o futuro a Deus pertence. O que eu desejo para a Virginia é felicidade e pode contar comigo sempre. E eu sei que posso também com ela", finalizou.

Por que Virginia e Zé Felipe se separaram?

Após o anúncio do fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe, Virginia deu mais detalhes sobre o término. “Nós postamos ontem para vocês que a gente encerrou nosso ciclo como casal, mas a gente continua como amigos. Não é marketing. Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra”, esclareceu ela. “A gente só quis terminar da melhor forma", completou o cantor.

“Antes de dar alguma briga. A gente não quis dar brecha pra um sair odiando o outro, brigando com o outro”, explicou Virginia. “Até porque foram momentos maravilhosos que a gente viveu juntos. Os melhores momentos da minha vida. A gente construiu uma família, três filhos abençoados, lindos, saudáveis. E acho que tudo é por eles. Melhor deixar assim e ter uma amizade, respeito", completou Zé.

