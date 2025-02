Zé Felipe recorda dia que Maria Alice disse ter visto o tio falecido, Leandro

O cantor Zé Felipe relatou sua reação ao ouvir a primogênita, Maria Alice, dizendo que 'viu' o tio-avô Leandro, falecido em 1998

Há pouco tempo, Maria Alice, filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, surpreendeu os familiares ao contar que tinha 'visto' o tio-avô Leandro, falecido em 1998. A pequena, de 3 anos atualmente, só conhece o irmão de Leonardo por foto.

No sábado, 8, durante participação no programa 'Sabadou com Virginia', Zé Felipe recordou o episódio e reforçou o quanto ficou assustado com a fala da primogênita. "Juro por Deus, esse dia aí, você tá doido… é meu tio, mas… Estávamos no quarto, eu e ela, brincando, coisa mais bonitinha. [Do nada] ‘Olha papai, o tio Leandro!', e apontou para a parede", recordou o cantor.

Em seguida, o pai da pequena Maria Alice contou que sua primeira reação foi sair do cômodo onde estava com a herdeira. "Eu falei ‘o que?’. Olhei para a parede, uma paredona branca, falei: ‘Fica você e ele aí, tchau'", relatou Zé Felipe, arrancando risadas da plateia e dos convidados.

Vale lembrar que essa não foi a única vez que a filha dos famosos mencionou o nome de Leandro. Em 2024, Virginia Fonseca chegou a mostrar a conexão que Maria Alice possui com o tio-avô, mesmo sem tê-lo conhecido.

"Estava arrumando a mala, e a Maria Alice deitou na cama comigo. Nós conversando, brincando, e ela olhou para o lado e falou assim: 'Não é, tio Leandro?'. Que isso, menina? Sai fora. Larguei ela lá, fiquei com medo", contou a apresentadora, na ocasião.

Em outro momento, a pequena chegou a se fantasiar com um look country e afirmou que era Leandro. Virginia questionou a primogênita mais de uma vez se ela era uma boiadeira, mas a pequena negou. "Não, tio Leandro", respondeu Maria Alice.

Irmão do cantor Leonardo, pai de Zé Felipe, Leandro faleceu em 23 de junho de 1998, em decorrência de um câncer de pulmão.

Virginia e Zé Felipe celebram 5 meses de José Leonardo

Dia de festa na casa de Virginia Fonseca e Zé Felipe! O casal, que está aproveitando alguns dias de descanso na casa de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, realizou uma festinha no sábado, 8, em celebração aos 5 meses de vida do filho caçula, José Leonardo.

Por meio das redes sociais, a influenciadora digital e apresentadora compartilhou detalhes do evento feito especialmente para o pequeno. Desta vez, Virginia escolheu um tema carnavalesco e nomeou a festinha de 'Bloquinho do José Leonardo'; confira os registros da comemoração!

