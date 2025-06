Zé Felipe reaparece nos stories da Virginia em flagra na academia

Ops! Virginia Fonseca deixa escapar que Zé Felipe estava na academia da mansão ao mesmo tempo que ela nesta segunda-feira, 2

A influenciadora Virginia Fonseca já reencontrou o ex-marido, o cantor Zé Felipe, após a viagem para Portugal, na qual anunciaram o fim do casamento. Nesta segunda-feira, 2, eles reapareceram no mesmo ambiente da mansão da família em Goiânia, mas não surgiram interagindo.

Nos stories do Instagram, Virginia virou a câmera para mostrar seus amigos na academia e acabou revelando que Zé Felipe também estava no local junto com eles. Ao fundo do vídeo, os fãs mais atentos conseguiram ver o cantor logo atrás de Lucas Guedes.

Discretos, Virginia e Zé ainda não falaram sobre a nova fase na vida deles depois do anúncio na separação. O que se sabe é que o cantor passou o final de semana na casa da mãe após voltar de viagem, e recebeu as filhas por lá para matar a saudade. Na manhã desta segunda, ele voltou para a mansão para tomar café da manhã com os filhos.

Mais tarde, Virginia e Zé devem aparecer juntos novamente para a festa de aniversário da filha Maria Alice, que comemora os 4 anos em uma festa luxuosa nesta segunda-feira.

Leia também: Equipe de Zé Felipe nega rumores de mudança no cachê após separação

O anúncio da separação

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em um post em conjunto na noite desta terça-feira, 27. Eles mostraram uma foto juntos em momento intimista e revelaram que não formam mais um casal.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", escreveram.

E completaram: "Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente".