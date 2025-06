Zé Felipe reaparece após decisão definitiva: 'Fazendo a mudança'

Recém-separado de Virginia Fonseca, Zé Felipe reaparece e conta que estava sumindo por já estar fazendo sua mudança para outra casa

O cantor Zé Felipe revelou que já fez a mudança para sua nova casa. Após dias de ter anunciado o fim de seu casamento e de Virginia Fonseca, o artista comentou na noite desta terça-feira, 10, que estava sumido por estar ocupado com os afazeres de montar seu novo lar.

Segundo já informado pele famoso, não houve briga entre ele e a mãe de seus filhos, a decisão de se mudar teria partido dele. O herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha ainda comentou nos últimos dias que havia escolhido uma residência a 300 metros da mansão para ficar perto de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, priorizando deixar a rotina deles o mais igual de antes de quando tinham os pais juntos.

"E eu estava sumido aqui, porque eu estava fazendo a mudança, mas é isso, prometo que amanhã eu não sumo, principal, mais importante, é que está todo mundo com saúde, resto, resto , vamos para cima, toda honra e glória a deus", esclareceu o cantor.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.