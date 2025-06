Zé Felipe procura nova casa para morar, diz colunista

Recém-separado, o cantor Zé Felipe quer morar sozinho e já procura um novo lar para viver. Saiba onde deve ser

O cantor Zé Felipe está encarando de frente uma nova fase em sua vida. Depois de cinco anos de casamento, ele se separou da influencer Virginia Fonseca há alguns dias e já pensa em encontrar um novo lar. Desde que voltou de Portugal, ele está hospedado na casa dos pais e pretende se mudar em breve.

De acordo com o colunista Leo Dias, o cantor quer uma nova casa para morar sozinho. Inclusive, ele quer encontrar uma casa no mesmo condomínio onde a ex-mulher mora para ficar perto dos filhos. Afinal, ele quer fazer parte da rotina das crianças.

Vale destacar que Zé e Virginia já demonstraram que foi uma separação amigável e eles continuam convivendo. Na segunda-feira, 2, ele foi até a sua antiga casa para tomar café da manhã com os filhos e treinar na academia do local. Além disso, os dois foram juntos para a festa de aniversário da filha mais velha e, nesta terça-feira, 3, se encontraram logo cedo para abrirem os presentes da herdeira.

Equipe de Zé Felipe desmentiu rumores sobre cachê

O cantor Zé Felipe foi alvo de novos rumores após se separar da influenciadora digital Virginia Fonseca há poucos dias. Nesta segunda-feira, 2, o Jornal Extra afirmou que o cachê dele teria aumentado após o fim do casamento. No entanto, a equipe dele desmentiu.

Em contato com a imprensa nesta tarde, a assessoria de imprensa dele divulgou um comunicado oficial para negar os rumores de que teriam mudado o valor do cachê do cantor. A equipe informou que ele continua cobrando a mesma quantia para fazer suas apresentações.

"Conforme dito anteriormente, nós da assessoria de imprensa de Zé Felipe e Virginia Fonseca temos dedicado parte de nosso tempo para combater fake news. Mais uma vez, nos colocamos a disposição para que chequem as informações. Desta vez, a desinformação é sobre o cachê de show do Zé Felipe, segundo o que vem sendo divulgado, o cantor aumentou o valor após a separação, mas isso não é verdade. Os valores permanecem os mesmos", informaram.

Zé Felipe fez oração na madrugada

Na madrugada desta segunda-feira, 2, o cantor Zé Felipe compartilhou uma oração que fez a Deus após iniciar a nova fase de sua vida.

"Senhor, que eu não saia da Tua presença. Mesmo quando o mundo grita, que eu ouça Tua voz suave. Quando eu me sentir fraco, que Tua força me sustente. Não permitas que o meu coração se afaste de Ti, pois é em Ti que encontro paz, direção e vida. Fica comigo, Sehor, hoje e sempre", escreveu ele.

Leia também: Você sabia? Virginia já falou sobre ‘apimentar' a relação com Zé Felipe antes da separação