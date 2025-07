Zé Felipe mostra momento de lazer com os filhos: 'Me sinto mais completo'

O cantor Zé Felipe encantou ao abrir o álbum de fotos de sua viagem com Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, seus filhos com Virginia Fonseca

Zé Felipe encheu as redes sociais de fofura na noite desta terça-feira, 1º, ao compartilhar uma sequência de cliques da sua viagem ao lado dos filhos, Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de nove meses, frutos de seu antigo relacionamento com Virginia Fonseca.

Nas fotos postadas no feed, o cantor aparece aproveitando o dia na piscina ao lado das herdeiras, que estão usando uma roupa do Stitch, personagens da animação Lilo & Stitch. Ele também mostrou as herdeiras se divertindo na praia. Em outras imagens, Zé surgiu brincando com o caçula.

Ao dividir os registros, o filho de Leonardo e Poliana Rocha se declarou para os filhos. "Com eles me sinto mais completo, ao lado dos meus amores", escreveu o artista. Os internautas se derreteram pelo post. "Lindos", disse Monyque Costa, irmã de Zé. "Lindezas", comentou uma seguidora. "Lindos, que Deus abençoe sua família", falou uma fã.

Confira:

Assessora foi demitida? Equipe de Zé Felipe se pronuncia após rumores

Pouco mais de um mês após o anúncio do fim do casamento entre a influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe, começaram a circular rumores de que Maressa Lopes, então assessora do artista, teria sido demitida por compartilhar detalhes da vida pessoal do filho de Leonardo. A exposição não teria agradado o cantor, que decidiu encerrar o vínculo profissional com ela. Diante da repercussão, a equipe do ex-casal se manifestou sobre o assunto.

Em nota enviada ao portal Quem, eles negaram as informações e informaram que Maresa passou a trabalhar com a empresária. "Maressa está trabalhando com a Virginia -- lembrando que elas são amigas de longa data e foi a influenciadora que fez o convite inicial. Com a separação, ela passou a integrar o time da Virginia, algo totalmente compreensível. Nunca houve nenhuma questão envolvendo fofocas ou algo relacionado a isso", informou a equipe do ex-casal.

