Zé Felipe mostra janta com os filhos e as babás sem Virginia em casa; veja

Com Virginia Fonseca viajando, Zé Felipe mostra como foi a janta que preparou para os filhos e as babás na mansão deles em Goiânia

O cantor Zé Felipe mostrou nesta sexta-feira, 23, como está em casa com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, sem Virginia Fonseca. Com a esposa viajando a trabalho, o herdeiro do sertanejo Leonardo revelou a janta que preparou para eles.

Em sua rede social, o artista postou fotos com os herdeiros e as babás na mesa cheia de fast food. O famoso então compartilhou o momento divertido e descontraído deles na mansão onde moram em Goiânia.

Apesar de estarem comendo "porcaria" e se divertindo, Zé Felipe não deixou de falar sobre a falta de sua amada. "Boa noite! Tá faltando a mamãe", escreveu ele na legenda dos cliques.

Ainda em sua rede social, o cantor mostrou todo seu apoio e admiração por Virginia Fonseca após ela ser eleita a Rainha de Bateria da Grande Rio. O filho de Poliana Rocha enalteceu a esposa após ela receber algumas críticas por ter sido escolhida para o posto que era ocupado por Paolla Oliveira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipe)

Virginia Fonseca posta reflexão após sofrer ataques de Carol Castro

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou uma reflexão nesta sexta-feira, 23, um dia após ter sido anunciado como Rainha de Bateria de Grande Rio. Escolhida para o posto, que era de Paolla Oliveira, a empresária dividiu opiniões e a atriz Carol Castro não escondeu seu descontentamento com a escolha da escola.

Em um comentário, ela comentou que isso não poderia continuar acontecendo e ainda falou mais. "Acho absurdo essa pessoa sem luz e fica milionária às custas do vício e de levar os outros a pobreza ser rainha de qualquer coisa!", escreveu indignada.