Zé Felipe mostra fotos de dia especial ao lado da família

Em suas redes sociais, Zé Felipe mostrou fotos especiais de um passeio de barco ao lado da esposa Virginia Fonseca e das filhas

Em suas redes sociais, Zé Felipe sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 28 milhões de seguidores. Casado com Virginia Fonseca, ele é pai de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses.

Nesta segunda-feira, 10, o cantor curtiu um passeio de barco em Angra dos Reis com a esposa e as filhas mais velhas.

Como era de se esperar, o artista fez questão de postar diversas fotos do momento especial em família. "Dia incrível", escreveu ele na legenda da publicação.

Carnaval

Na noite de sábado, 8, a influencer Virginia Fonseca, de 25 anos, e o esposo, o cantor Zé Felipe, de 26, foram clicados aos beijos curtindo o desfile das campeãs no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A aparição pública do casal acontece após os dias de tensão com a internação do filho caçula, José Leonardo, de seis meses, por conta de uma bronquiolite.

O casal, que foi um dos mais assediados da noite nos camarotes da Sapucaí, assistiu até altas horas os desfiles. Nas imagens eles aparecem coladinhos, do alto da frisa de um camarote, e trocam beijos.

Ao chegar, Virginia falou aliviada sobre o estado de saúde do filho, que teve alta da UTI na última semana "O coração está bem porque ele está muito bem. Ele está bem melhor, não está 100%, mas está bem, com as irmãs", disse à Quem.

Sobre aumentar a família, Virginia relutou: "Quatro, não. Três está bom. A gente tem nossas meninas e nosso filhinho e está ótimo", garantiu.

Na noite de sábado, 8, Virginia Fonseca virou alvo de polêmica ao surgir com um vestido preto todo transparente para aproveitar um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, ao lado do esposo, o cantor Zé Felipe.

