Zé Felipe justifica novo visual após cobrança dos fãs: 'Tem que ser fiel'

O cantor Zé Felipe respondeu os seguidores e revelou que ficará um ano sem cortar o cabelo por causa de um voto com Deus

Zé Felipe usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 4, para revelar aos seguidores que fez um propósito com Deus, por causa disso, vai ficar um tempo sem cortar o cabelo.

Nos Stories do Instagram, o cantor contou que tem recebido várias mensagens pedindo para ele cortar os fios, então, ele decidiu se pronunciar sobre a decisão que tomou. Além disso, o filho de Leonardo e Poliana Rocha explicou que vai ficar um ano sem poder cortar os fios.

"Estão pedindo para eu cortar o cabelo tem um tempão já, né? Deixa eu falar para vocês, fiz um propósito de novo de ficar mais um ano sem cortar o cabelo. E propósito é propósito", revelou o artista.

"Fazer voto com Deus, a gente tem que cumprir, tem que ser fiel e é isso. Acho que vai ser incrível. Deus vai honrar como sempre honrou. E vai ter que aguentar eu com um cabelinho de espiga. Mas confia que essa fase passa rapidinho. Aí vai ficando melhor. Já hidratei hoje. E é isso", completou.

Mais cedo, Zé Felipe encantou ao postar uma foto com Maria Alice. Após a aula de natação, o cantor posou agarradinho com a menina, que aparece enrolada em uma toalha. "Te amo, Mariazinha", escreveu ele, que também é pai de Maria Flor e José Leonardo, frutos de seu relacionamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca.

Equipe de Zé Felipe nega rumores de mudança no cachê após separação

O cantor Zé Felipe foi alvo de novos rumores após se separar da influenciadora digital Virginia Fonseca há poucos dias. Nesta segunda-feira, 2, o Jornal Extra afirmou que o cachê dele teria aumentado após o fim do casamento. No entanto, a equipe dele desmentiu.

"Conforme dito anteriormente, nós da assessoria de imprensa de Zé Felipe e Virginia Fonseca temos dedicado parte de nosso tempo para combater fake news. Mais uma vez, nos colocamos a disposição para que chequem as informações. Desta vez, a desinformação é sobre o cachê de show do Zé Felipe, segundo o que vem sendo divulgado, o cantor aumentou o valor após a separação, mas isso não é verdade. Os valores permanecem os mesmos", informaram. Saiba mais!

