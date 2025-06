Zé Felipe faz piada com o irmão João Guilherme por causa de cropped

Zé Felipe relembra comentários sobre look cropped de João Guilherme ao comprar camiseta que é curta. Assista ao vídeo

O cantor Zé Felipe está em Buenos Aires, na Argentina, para compromissos profissionais e lembrou do seu irmão João Guilherme por causa de uma roupa. Nesta terça-feira, 17, ele saiu para comprar camisetas e se deparou com um modelito que é mais curto. Rapidamente, ele lembrou quando o irmão deu o que falar ao usar cropped em um evento .

Nos stories, Zé brincou que a camiseta ficava no estilo de João Guilherme quando ele levantava os braços, já que parecia um cropped ao deixá-lo com a barriga à mostra .

"Fui em uma loja ontem, comprei quatro camisetas. A moça disse: ‘Quer experimentar?’ e eu: ‘Não, quero não. Gracias. A camiseta é bonita, mas se eu for num show com ela e mandar jogar as mãozinhas para cima, João Guilherme. Normal [mãos para baixo], para cima, vira o João Guilherme. Ah moleque!", disse ele.

Enquanto Zé Felipe está na Argentina, a ex-mulher dele, Virginia Fonseca, está na China. Enquanto isso, os três filhos do ex-casal estão em Goiânia, Goiás, com as babás e as avós.

Assista ao vídeo:

Zé Felipe faz piada com o irmão João Guilherme ao falar de camiseta no estilo cropped.



Vídeo: Reprodução / Instagram pic.twitter.com/gvwbxjRIUZ — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 17, 2025

A nova mansão de Zé Felipe

Recentemente, Zé Felipe revelou ao público que já possui um novo endereço. O cantor, que reside em Goiânia, Goiás, decidiu se mudar para uma nova casa após o fim de seu casamento com a influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca, anunciado em maio deste ano.

A nova residência de Zé Felipe fica localizada a 300 metros de sua antiga mansão. O artista explicou em suas redes sociais que fez a escolha para se manter próximo dos filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo de 9 meses.

Assim que se mudou oficialmente para o local, o herdeiro do cantor Leonardo e Poliana Rocha compartilhou com os seguidores alguns detalhes da área externa do imóvel de luxo, que possui piscina, jardim e um espaço gourmet.

A mansão atual de Zé Felipe, localizada em um condomínio de alto padrão em Goiânia, também conta com spa, adega, sala de música e estudos, brinquedoteca, sete quartos e quatro banheiros.

