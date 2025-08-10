CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Zé Felipe fala sobre a paternidade: 'Amadureci por causa dos meus filhos'
Atualidades / Entrevista

Zé Felipe fala sobre a paternidade: 'Amadureci por causa dos meus filhos'

Pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, o cantor Zé Felipe contou à CARAS Brasil como sua vida mudou após o nascimento dos filhos

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 11h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo
Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Zé Felipe confessou que sua vida mudou completamente com a chegada de seus três filhos. Pai de Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de 11 meses, frutos de seu relacionamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca, o artista revelou que as crianças são sua prioridade e cada passo que dá na carreira é pensado no bem-estar deles. 

"[A paternidade] mudou tudo. Cada decisão, cada passo na carreira, é pensando no bem-estar e no futuro dos meus filhos. Hoje, eles são a minha prioridade. Eu amadureci muito por causa dos meus filhos e também aprendi muita coisa. Eu sempre tive vontade de ser pai, mas é um amor que não tem explicação, que cresce todo dia e que muda a forma de ver o mundo", afirmou ele em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.  

Zé também citou momentos marcantes que viveu com seus filhos. "Tem muitos, o nascimento de cada um, quando ouvi "papai" pela primeira vez. São coisas tão simples, mas que marcam a gente, sabe? E mesmo no terceiro, a emoção de ouvir papai pela primeira vez, continua igual", afirmou.

Com uma agenda cheia de shows, o filho do cantor Leonardo com a influenciadora digital Poliana Rocha gosta de aproveitar os momentos livres para se divertir com as crianças. "Quando estou em casa, eu deixo eles tomarem conta. Brinco no chão, faço bagunça com eles, as meninas são bem arteiras e agitadas, gostam daquela bagunça boa, e o José sofre no meio (risos). Quando eu estava com o cabelo maior, ficavam brincando com ele, prendendo… Já me pintaram também, são momentos bem engraçados", contou ele, revelando que também canta bastante para as crianças. "Eles amam! O José Leonardo ainda é pequenininho, mas já fica prestando atenção quando escuta minha voz."

Ensinamentos

Zé Felipe também refletiu sobre o seu estilo de crianção. "Acho que sou mais parceiro do que linha dura (risos). Mas quando precisa falar sério, eu falo. Tento criar meus filhos com limites, mas com muito diálogo, carinho e repassando a importância da educação e caráter", disse ele. 

O cantor ainda contou quais valores quer passar para Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. "Acho que os principais são respeito e humildade. Quero que eles saibam que o mais importante não é o que a gente tem, mas quem a gente é", pontou. 

Ao ser questionado sobre o que espera que seus filhos lembrem dele no futuro, Zé foi direto: "Espero que lembrem de mim como aquele pai que brincava muito com eles, que era amoroso… Quero que sintam orgulho do pai que tiveram", afirmou ele.

O artista também deixou um recado para os herdeiros. "Vocês são o maior presente que Deus me deu. Que cada sorriso me fez querer ser um homem melhor, que eu sempre vou estar aqui, não importa o tempo ou a distância. E que o amor que sinto é infinito", finalizou. 

Leia também: Zé Felipe tem reencontro emocionante com os filhos após dias separados

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

dia dos paisfilhospaternidadeZé Felipe
Zé Felipe Zé Felipe   

Leia também

Saudades

Adriana Ibba é mãe da menina Liz - Foto: Reprodução / TV Globo / Instagram

Mãe da menina Liz reflete o sobre luto um ano após trágico acidente da Voepass

HOMENAGEM

A apresentadora Cissa Guimarães durante o programa especial do Sem Censura, em homenagem a Arlindo Cruz - Foto: Reprodução/TV Brasil/Rodrigo Peixoto

'Arlindo Cruz é tão genial que organizou a data da celebração da passagem dele', diz Cissa Guimarães

Desafios

Bruno fala abre o coração sobre a paternidade - Foto: Globo/Raquel Cunha

Bruno fala sobre conciliar carreira e paternidade: 'A estrada é linda, mas afasta'

Voltaram?

Bia Miranda posa em clima de romance com Gato Preto - Foto: Reprodução / Instagram

Bia Miranda posa em clima de romance com Gato Preto após término conturbado

Família

Sandra Gadelha é mãe de Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Mãe de Preta Gil surge em momento especial ao lado de amigos da cantora

VAI GANHAR?

Os participantes da Dança dos Famosos 2025 foram anunciados no último domingo, 3 - Foto: Globo/ Leo Rosario

Vidente faz previsão para Fernanda Paes Leme na Dança dos Famosos: 'Pode viver uma crise'

Últimas notícias

Adriana Ibba é mãe da menina LizMãe da menina Liz reflete o sobre luto um ano após trágico acidente da Voepass
O cantor Ozzy OsbourneMédica explica termos do atestado de óbito de Ozzy Osbourne: 'Agrava a situação'
Silvia Abravanel e Silvio SantosSilvia Abravanel desabafa em primeiro Dia dos Pais sem Silvio Santos: 'Difícil'
Rodrigo FaroRodrigo Faro na Dança dos Famosos: Saiba qual é a previsão das cartas
A apresentadora Cissa Guimarães durante o programa especial do Sem Censura, em homenagem a Arlindo Cruz'Arlindo Cruz é tão genial que organizou a data da celebração da passagem dele', diz Cissa Guimarães
A cantora Ivete SangaloMédica aponta desafios de doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Investigar de forma criteriosa'
Virginia e Zé Felipe são pais de três criançasZé Felipe ganha declaração especial da ex-esposa, Virginia: 'Sempre'
Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e José LeonardoZé Felipe fala sobre a paternidade: 'Amadureci por causa dos meus filhos'
Sol de Maria é a única neta de Preta GilNeta de Preta Gil, Sol de Maria emociona ao cantar música da artista em festa
Léo Magalhães com sua famíliaLéo Magalhães revela como é ser pai de cinco e viver momentos únicos com os filhos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade