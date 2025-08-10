Zé Felipe fala sobre a paternidade: 'Amadureci por causa dos meus filhos'

Pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, o cantor Zé Felipe contou à CARAS Brasil como sua vida mudou após o nascimento dos filhos

O cantor Zé Felipe confessou que sua vida mudou completamente com a chegada de seus três filhos. Pai de Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de 11 meses, frutos de seu relacionamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca, o artista revelou que as crianças são sua prioridade e cada passo que dá na carreira é pensado no bem-estar deles.

"[A paternidade] mudou tudo. Cada decisão, cada passo na carreira, é pensando no bem-estar e no futuro dos meus filhos. Hoje, eles são a minha prioridade. Eu amadureci muito por causa dos meus filhos e também aprendi muita coisa. Eu sempre tive vontade de ser pai, mas é um amor que não tem explicação, que cresce todo dia e que muda a forma de ver o mundo", afirmou ele em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.

Zé também citou momentos marcantes que viveu com seus filhos. "Tem muitos, o nascimento de cada um, quando ouvi "papai" pela primeira vez. São coisas tão simples, mas que marcam a gente, sabe? E mesmo no terceiro, a emoção de ouvir papai pela primeira vez, continua igual", afirmou.

Com uma agenda cheia de shows, o filho do cantor Leonardo com a influenciadora digital Poliana Rocha gosta de aproveitar os momentos livres para se divertir com as crianças. "Quando estou em casa, eu deixo eles tomarem conta. Brinco no chão, faço bagunça com eles, as meninas são bem arteiras e agitadas, gostam daquela bagunça boa, e o José sofre no meio (risos). Quando eu estava com o cabelo maior, ficavam brincando com ele, prendendo… Já me pintaram também, são momentos bem engraçados", contou ele, revelando que também canta bastante para as crianças. "Eles amam! O José Leonardo ainda é pequenininho, mas já fica prestando atenção quando escuta minha voz."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipe)

Ensinamentos

Zé Felipe também refletiu sobre o seu estilo de crianção. "Acho que sou mais parceiro do que linha dura (risos). Mas quando precisa falar sério, eu falo. Tento criar meus filhos com limites, mas com muito diálogo, carinho e repassando a importância da educação e caráter", disse ele.

O cantor ainda contou quais valores quer passar para Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. "Acho que os principais são respeito e humildade. Quero que eles saibam que o mais importante não é o que a gente tem, mas quem a gente é", pontou.

Ao ser questionado sobre o que espera que seus filhos lembrem dele no futuro, Zé foi direto: "Espero que lembrem de mim como aquele pai que brincava muito com eles, que era amoroso… Quero que sintam orgulho do pai que tiveram", afirmou ele.

O artista também deixou um recado para os herdeiros. "Vocês são o maior presente que Deus me deu. Que cada sorriso me fez querer ser um homem melhor, que eu sempre vou estar aqui, não importa o tempo ou a distância. E que o amor que sinto é infinito", finalizou.

Leia também: Zé Felipe tem reencontro emocionante com os filhos após dias separados