Zé Felipe entrega detalhe íntimo do relacionamento com Virginia: 'Gosta'

O cantor Zé Felipe mostrou que não tem papas na língua e entregou um detalhe para lá de íntimo de seu relacionamento com Virginia Fonseca

Em suas redes sociais, Zé Felipe já mostrou diversas vezes que não tem papas na língua e fala o que pensa. Casado com Virginia Fonseca, ele é pai de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses.

João Vitor Cocá, que é amigo da família e padrinho da primogênita do casal, resolveu perguntas dos seus seguidores ao lado do cantor.

Uma internauta quis saber se Virginia é realmente narcisista. O marido da digital influencer negou a informação, mas entregou outro detalhe bastante íntimo da famosa.

"Não, ela é masoquista. Ela gosta de apanhar. Toda vez é pisada na cabeça, daquele jeito", disse ele, arrancando risos do amigo. Em seguida, João Vitor fez questão de filmar Virginia, que ficou visivelmente constrangida.

Romantismo

A influenciadora Virginia Fonseca ganhou mais uma surpresa do marido, o cantor Zé Felipe. Nesta terça-feira, 11, a famosa chegou em São Paulo após alguns dias com a família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para gravar o Sabadou no SBT e foi surpreendida pelo amado.

Como de costume, o famoso manda flores para a mãe de seus três filhos, mas, dessa vez, ele não enviou apenas isso, o famoso pediu para entregarem uma cesta de café da manhã completa.

Virginia Fonseca então mostrou o mimo e leu a carta enviada por ele. "Não existe outro igual no planeta", contou sobre Zé Felipe ser fofo e muito atencioso.

No bilhete, o cantor escreveu: "Meu amor, te enviando essa cesta só para lembrar a mulher incrível que você é. Já deu tudo certo, bom trabalho! Te amo".

Ainda no último final de semana, o casal teve um vale night e foi curtir a Sapucaí no Rio de Janeiro. Para a ocasião, Virginia Fonseca apostou em um vestido todo transparente e causou com a escolha ousada para curtir o pós Carnaval.

Leia também: Zé Felipe mostra fotos de dia especial ao lado da família