Zé Felipe entra na justiça para pedir o divórcio de Virginia Fonseca

Um mês após anunciar o fim do casamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe começa a parte burocrático na justiça para se divorciar

O cantor Zé Felipe decidiu entrar na justiça para oficializar o divórcio de Virginia Fonseca. De acordo com o Portal Leo Dias, ele já entrou com o processo no Tribunal de Justiça de Goiás para formalizar legalmente o fim do casamento.

A publicação também informou que o processo deve estabelecer como será a guarda dos três filhos do ex-casal: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 9 meses.

Vale lembrar que Zé e Virginia anunciaram o fim do casamento há um mês por meio de um post em conjunto nas redes sociais. Desde então, o cantor já saiu da mansão da família e alugou uma casa no mesmo condomínio e bem perto da propriedade da ex. Os filhos seguem na mansão luxuosa e fazem visitas ao pai com frequência. Inclusive, o ex-casal mostrou que mantém uma boa relação e já foi visto nos mesmos eventos desde o término. Além disso, eles seguem dividindo o mesmo jatinho particular para seus compromissos em outras cidades.

O anúncio da separação

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento no dia 27 de maio de 2025. Os dois fizeram um post juntos para contarem que estão se separando.

O anúncio pegou os fãs de surpresa, já que eles estão juntos em uma viagem em Portugal enquanto os filhos estão na fazenda com os avós. No post, eles dizem que não são mais um casal, mas que seguem unidos em prol dos filhos.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", escreveram.

E completaram: "Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente".

